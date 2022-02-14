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【大行報告】國信證券：保利協鑫回A有有助成股價催化劑　估值可大幅提升

股市 16:34 2022/02/14

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【大行報告】國信證券：保利協鑫回A有有助成股價催化劑　估值可大幅提升

保利協鑫 （03800） 探討在內地上市的可能性，國信證券（香港）認為，自2019年以來，內地多家大型光伏企業紛回歸A股上市，保利協鑫作為矽料四大龍頭上市公司，回歸A股將有利打通公司境內外融資渠道，為保利協鑫中長期發展提供更為堅實的保障。

保利協鑫研內地上市達「股東利益最大化」【下一頁】

國信證券指，保利協鑫去年純利預期約50億元人民幣，對應公司市值的市盈利約11.4倍，較A股上市的通威股份（滬：600438）、大全能源（滬：688303）的20.9倍及17倍為低，因此預期若保利協鑫能回A上市，有助公司估值大幅提升。

近3年港股市場有8家公司成功回A上市，除中國通號 （03969） 外，其餘7家上市公司股價均上漲，當中長飛光纖 （06869） 、中芯國際 （00981） 、時代電氣 （03898） 及龍源電力 （00916） 股價分別升52%至90%不等。國信證券預期，若保利協鑫回A方案正式出台，將成為公司股價提升的重要推動力。

 

【石Sir一周前瞻及異動股】談俄烏局勢及美國加息｜ 統一企業、第一太平、萬洲國際、 海螺水泥、 鞍鋼及馬鋼

 

相關文章：【盈喜盈警】協鑫新能源預期上財年淨虧損將減少逾50%　惟股價跌2%

相關文章：【盈喜】保利協鑫3800逆市彈2%　去年扭虧轉賺約50億元人幣

港股 保利協鑫能源（03800） A股 大全能源（滬：688303） 通威股份（滬：600438） 龍源電力（00916） 中國通號（03969） 中芯國際（00981） 大行報告 時代電氣（03898）

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