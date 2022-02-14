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【有相睇】新婚買樓搵藍籌屋苑　主動講價到508萬成交　四正兩房築家庭安樂窩

股樓投資 16:33 2022/02/14

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有幸運準新人趕在情人節前買樓，入市新居準備組織家庭。美聯物業蘇哲熙表示，藍籌屋苑嘉湖山莊受用家追捧，新近錄一對準新婚夫婦鍾情屋苑配套，以508萬元購入單位，較上季同類成交價回落近5%。

單位圖片（由代理提供）

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映︰【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

交單位為景湖居10座低層F室，實用面積約442平方呎，2房間隔，享開揚市景。蘇哲熙稱，客人為首置置業人士，因準備結婚故四出物色心儀單位，鍾情上址屬藍籌屋苑、配套完善，成交表現有保證，故決定承接自住。單位原早前叫價約520萬元放售，買家主動還價，最終以508萬元，折合實用呎價約11,493元。

資料顯示，原業主於1997年7月以約262萬元購入上址，轉手帳面獲利約246萬元，期間升值約93.9%。

同場加映︰【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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撰文 : 謝昕蕎

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