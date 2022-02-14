【超級碗】華裔球員雙喜臨門 贏波兼求婚成功

美國職業欖球聯盟（NFL）的超級碗賽事中，洛杉磯公羊成功擊敗對手，事隔23年再次取得超級碗冠軍。公羊隊陣中的華裔球員遲友駿（Taylor Rapp）不僅為首名華裔登上超級碗賽場並贏得比賽，更在賽後成功向女友求婚。

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公羊（Los Angeles Rams）周日（13日）成功以23比20，擊敗辛辛那提猛虎（Cincinnati Bengals），奪得第56屆超級碗，陣中華裔球員遲友駿更是首名華裔在超級碗上陣。賽後，遲友駿成功向女友約翰遜（Dani Johnson）求婚，既贏球亦抱得美人歸。

求婚片段

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美媒《今日美國》（USA Today）報稱，24歲的遲友駿與約翰遜於高中開始約會，至今估計已交往超過6年。遲友駿於美國出生，母親為來自上海的華人，父親是加拿大人，自2016年開始在高中參加美式足球賽事，並於2019年選秀中，以第5順位獲洛杉磯公羊揀選。

同日，遲友駿的隊友杰佛遜（Van Jefferson）亦雙喜臨門。杰佛遜的妻子在現場觀賽途中作動，並誕下第二名孩子。杰佛遜賽後亦趕到醫院，抱起剛出生的兒子。對於球隊而言，周日便是一連3個好消息。

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責任編輯：吳漢培