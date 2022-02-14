【新冠疫苗】南韓本月底開打第4針 免疫力弱人士接種

Omicron變種於南韓引發新一波疫情，南韓政府預計本周的新冠重症及死亡個案會上升。當局宣布將於本月底開打第4針新冠疫苗，安排免疫力弱人士優先接種第4針。

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南韓周日（13日）新增超過5.4萬宗新冠確診個案，累計確診超過140.5萬宗。同日再多21名新冠患者死亡，累計確診死亡人數達到7,102人。

南韓全國約86.2%人口、即4,422萬人已完成接種新冠疫苗，超過57%人口已接種第3針疫苗。

但南韓中央應急處置本部社會戰略組組長孫映萊周一（14日）表示，近日全國新增確診數字持續高企，而長者確診數字也不斷增加。由於重症數字上升趨勢通常會較確診上升趨勢遲兩至三周，當局預計全國的重症數字將於本周上升。

南韓政府宣布將於本月底開始，為全國130萬已打第3針的高危人士接種第4針疫苗，包括居住在療養院的長者以及其他免疫功能較弱人士。

他們可通過電話、應用程式或疫苗接種網站進行預約，並可在社區醫療設施接種第4針。

根據南韓當局指引，民眾完成第3針接種120日後可接種第4針。但如果有爆發感染群組的高風險，則可以在完成第3針接種的90日後接種第4針。

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責任編輯：鄭錦玲