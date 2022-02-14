  • 19°C
香港時間 : 2022214日 (一) 17:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】南韓本月底開打第4針 免疫力弱人士接種

環球社會熱點 16:45 2022/02/14

分享：

Omicron變種於南韓引發新一波疫情，南韓政府預計本周的新冠重症及死亡個案會上升。當局宣布將於本月底開打第4針新冠疫苗，安排免疫力弱人士優先接種第4針。

加拿大銀行凍結兩戶口 涉支持反防疫示威 【下一頁】

南韓周日（13日）新增超過5.4萬宗新冠確診個案，累計確診超過140.5萬宗。同日再多21名新冠患者死亡，累計確診死亡人數達到7,102人。

南韓全國約86.2%人口、即4,422萬人已完成接種新冠疫苗，超過57%人口已接種第3針疫苗。

但南韓中央應急處置本部社會戰略組組長孫映萊周一（14日）表示，近日全國新增確診數字持續高企，而長者確診數字也不斷增加。由於重症數字上升趨勢通常會較確診上升趨勢遲兩至三周，當局預計全國的重症數字將於本周上升。

南韓政府宣布將於本月底開始，為全國130萬已打第3針的高危人士接種第4針疫苗，包括居住在療養院的長者以及其他免疫功能較弱人士。

他們可通過電話、應用程式或疫苗接種網站進行預約，並可在社區醫療設施接種第4針。

根據南韓當局指引，民眾完成第3針接種120日後可接種第4針。但如果有爆發感染群組的高風險，則可以在完成第3針接種的90日後接種第4針。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

越南15日起恢復國際航班 數量不受限制
今日
越南15日起恢復國際航班 數量不受限制
日本擬下月放寬入境限制 升旅客上限兼縮短隔離日
2022/02/13
日本擬下月放寬入境限制 升旅客上限兼縮短隔離日
加拿大銀行凍結兩戶口 涉支持反防疫示威
2022/02/13
加拿大銀行凍結兩戶口 涉支持反防疫示威
紐約市強制公務員打針 最高法院裁定宗教非豁免理由
2022/02/13
紐約市強制公務員打針 最高法院裁定宗教非豁免理由
法荷爆反防疫限制示威 法警射催淚氣體驅趕
2022/02/13
法荷爆反防疫限制示威 法警射催淚氣體驅趕

你可能感興趣

越南15日起恢復國際航班 數量不受限制
今日 11:30
越南15日起恢復國際航班 數量不受限制
日本擬下月放寬入境限制 升旅客上限兼縮短隔離日
20:14 2022/02/13
日本擬下月放寬入境限制 升旅客上限兼縮短隔離日
加拿大銀行凍結兩戶口 涉支持反防疫示威
19:04 2022/02/13
加拿大銀行凍結兩戶口 涉支持反防疫示威
疫情 疫苗 南韓 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月14日 時間17:00）

下一篇文章

【Bitcoin】巧用石油鑽探天然氣挖礦 美青年大賺3000萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

加拿大銀行凍結兩戶口 涉支持反防疫示威
加拿大銀行凍結兩戶口 涉支持反防疫示威
新型冠狀肺炎全球疫情（02月14日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月14日 時間17:00）
烏克蘭美女軍人出征TikTok 與俄羅斯打政治宣傳戰
烏克蘭美女軍人出征TikTok 與俄羅斯打政治宣傳戰
俄烏局勢若升級 3大市場料受創
俄烏局勢若升級 3大市場料受創
日本擬下月放寬入境限制 升旅客上限兼縮短隔離日
日本擬下月放寬入境限制 升旅客上限兼縮短隔離日
【新加坡疫情】一周平均確診破萬 衛生部：預期之內
【新加坡疫情】一周平均確診破萬 衛生部：預期之內
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款