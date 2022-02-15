【人才管理】僱主注意！大離職潮持續　六招助企業挽留人才

▲ 國際獵頭公司Grace Blue近日根據自身經驗，向不同企業分享有效與員工建立良好和穩定的關係，有助企業和團隊長遠發展的策略。（本報資料圖片）

「大辭職潮」（Great Resignation）席捲歐美多個行業，不少打工仔紛紛離職，甚至有言「大離職潮」將成為疫後新常態。面對大規模的人才流失，挽留人才成為各大企業的首要目標。國際獵頭公司Grace Blue近日根據自身經驗，向不同企業分享有效與員工建立良好和穩定的關係，有助企業和團隊長遠發展的策略。

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招式一：良好就業體驗 分析僱員技能＋提供指導

Grace Blue其中一位創辦人Juliet Timms表示，認為向員工提供良好的就業體驗，有助阻止員工離職並跳槽至其他競爭公司，並可以避免企業需要透過高價挽留準備跳槽的員工，可使企業留住和吸引優秀人才。Juliet Timms建議，企業在招聘過程中，僱主可增加人手以分析僱員的技能和長處，為僱員提供建議和指導，安排最合適的工作崗位，自然能製造良好的就業體驗留住人才。

招式二：建立多元包容職場 增僱員忠誠度

該企表示，企業的多元化和包容性也會影響僱員對企業的忠誠度。據Grace Blue另一創辦人Jay Haines表示，該企招聘新員工時，發現現時有不少求職者也更重視公司對於多元化的承諾，因此他認為領導者需要意識到，各個資歷級別的潛在員工也在批判企業是否能建立和提供更具包容性的工作場。

招式三：數碼化辦工 年輕技術人員助發展

在疫情下，世界比以往變得更加全球化，同時全球移動性卻前所未有地低，因此建立一個更加互聯的世界有助挽留人才。該企歐洲、中東和非洲地區（Europe，Middle East and Africa，下稱EMEA）行政總裁Sarah Skinner表示，隨疫情的影響，各大企業在紛紛數碼轉型，因此她認為，吸納年輕的技術人員有助為企業帶來可持續發展的辦工環境，同時能貼合員工所需，有助留住人才。

招式四：向員工提供支援 彈性安排

現時有不少企業在招聘人才時，已不會受地區所限制，加上疫情下的人員流動存在極大的不確定因素，因此該企的亞太區行政總裁Helen Duffy鼓勵，企業的領導團隊制定公司發展目標時，應著眼於長遠目標，向員工提供遙距工作支援。另外，在員工遙距工作遇上困難時，應向他們提供彈性安排，如委託其他職位讓員工有發揮機會，加強員工對公司的信任。

招式五：僕人式領導 與團隊對話

EMEA 執行合夥人兼消費者經理David Nobbs認為，領導者應以「僕人式領導」（Servant-Leadership）為管理守則，即以「服侍」的形式領導員工，如重視員工、抱住謙卑心態、信任、關懷和傾聽員工需求。他舉例，領導者應與自家團隊和僱員進行短期、中期和長期的對話，了解僱員的需求，助團隊和組織長遠發展。

招式六：更開放、更靈活的組織環境

該企美洲區管理合夥人兼代理經理Debra Sercy則警告，舊有的階級官僚主義管理方式已不合時宜，若企業期望僱員能面對疫下職場上的不確定性，企業必須以開放、有競爭力、靈活和善解人意的工作方式來回報員工，以吸引和留住最優秀的人才。

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責任編輯：文睿

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