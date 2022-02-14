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【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員　月薪逾1.8萬元　持指定駕照DSE學歷可申請

環球政經 18:00 2022/02/14

分享：

圖書館助理員一職並不罕見，不過原來流動圖書館的圖書館助理員，工作內容並不只要駕駛。康文署近日招聘流動圖書館助理員，月薪18,735，除了要駕駛流動圖書車、提供圖書館資料借還服務外，更要監督或執行清潔工作，為圖書車接駁電源等。工作亦要規定時數，每星期須工作45小時（不包括用膳時間），亦須不定時工作及於星期六、日及公眾假期輪班當值。受聘人會被調派到不同流動圖書館或公共圖書館工作。

有意者可瀏覽以下圖片，了解詳細入職要求及工作內容。申請將於3月4日截止，要留意只可以親身或郵寄方式遞交申請。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格（G.F.340（3／2013修訂版））可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

申請人須把填妥的申請表格，在截止申請日期或之前送交或郵寄至下列聯絡地址（郵寄表格的遞交日期以郵戳為準）。信封面請註明「申請非公務員流動圖書館助理員職位」。逾期、資料不全、經傳真或電郵提交的申請將不獲考慮。

申請人如在截止申請日期後八個星期內未獲邀請面試╱參加駕駛測試，可作落選論。在一般情況下，未獲取錄申請人的資料將於落選日期後24個月全部銷毀。

申請人如以郵遞方式提交申請，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及已貼上足夠郵資，以避免申請未能成功遞交。所有郵資不足的郵件將不會派遞至聯絡地址，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。 

聯絡地址：香港銅鑼灣高士威道66號 香港中央圖書館11樓 康樂及文化事務署香港公共圖書館行政組。 

查詢電話：2921 0595／2921 0235 

部門網址：https://www.lcsd.gov.hk

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撰文 : 陳楚琨

圖書館 經濟 就業 康文署 DSE 文娛藝術 香港 服務

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