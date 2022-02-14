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【陽光旅途@iM網欄】疫情影響已多時 歐美生活正常化

名人薈萃 16:23 2022/02/14

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近日本港疫情越趨嚴重，確診數字屢創新高！港府連環出招抗疫，晚市沒堂食；早、午市兩人一坐；更多行業要停止營業等。看來政府打算繼續用圍堵及「動態清零」的方法去抗疫。但「動態」又如何可以清零呢？觀乎世界各地清零圍堵最成功的，應該是祖國了。他們在疫情最嚴重時，先用封城的策略，停止所有人員流動，包括嚴控所有外來人員必需隔離，這樣才可以靜態清零。如果香港希望跟國內接軌，早日與國內通關，從政冶上與實際上，都應該用國內對疫情管控的方法，而不是像過去那樣。在「外防輸入」中，居然有機組人員豁免隔離，引致病毒輸入。其實可以讓機組人員到港後入住指定酒店，不准外出。可能在飛行半個月後再隔離14天，才可自由活動，休息半月才再次飛行，當然成本高昂。我有位北京的機師朋友告訴我，他們沒有豁免隔離。其實之前的海員免隔離如引起一波疫情，不明白為何政府不吸取教訓！病毒依附什麼人，從來不會看職業。

【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

反觀世界各地，特別是歐美地區，很多國家已逐步放開防疫限制。其中丹麥走得最前，一切生活回復正常，不用戴口罩，甚至疫苗也不是強制，出入任何地方已沒有需要查看紀錄，如常生活。而其他歐洲國家亦開始跟隨。我的乾女兒及她家人都在法國，當然中招！她們高燒了兩天就痊愈了！醫生只建議他們吃些止咳水、退燒藥及維他命C，亦沒有讓他們進醫院。其實我大部分歐美的朋友都已曾經染疫！這些國家選擇與病毒共存，當然可能因為根本控制不了，也因為他們國民亦不接受抗疫限制。

【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

香港政府面前其實只有兩條路可以選擇。一是跟國內一模一樣，封城14日，全民強檢！可要求中央協助，政府亦可以為所有企業代付這14日的工資，相信損失一定比現在繼續這樣下去少。二是跟國際接軌，讓生活回復正常。其實現在的死亡率並不算很高，不應只報感染人數，應該報重症及死亡人數，以免釀成不必要的恐慌。再這樣搞下去，香港的經濟將陷入難以復原的境地！如果政府高官都和所有旅遊從業員一樣，兩年沒有收入，相信他們一定找到辦法。但無論他們處理疫情如何差，仍然可以Work from Home並且人工收足，相信再過10年他們都沒有找到走出疫情的辦法！

作者_Sunny左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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欄名 : 陽光旅途

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