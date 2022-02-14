【異動股】 開拓藥業新冠口服藥臨床試驗 完成中國首例給藥 股價一度飆近35％

開拓藥業（09939）公布，上周四（10日），新冠口服藥「普克魯胺」治療輕中症新冠患者全球多中心III期臨床試驗已在深圳市第三人民醫院完成中國首例受試者入組及給藥。消息刺激下，股價高見13.4元，最多升34.8%，收報12.1元，升21.7%，成交額急增至3億元。

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值得注意的是，開拓藥業去年12月底曾發公告，「普克魯胺」治療輕中症新冠非住院患者的臨床試驗之中期分析，於試驗數據未達統計學顯著性。當時公司指，試驗目的僅是評估「普克魯胺」治療非住院新冠患者的有效性和安全性。股價一度急瀉逾8成，低見6.91元。

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記者：郭秀慧