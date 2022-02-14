【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講

二手樓價持續下跌，有租客把握機會入市。美聯物業李錦榮說，東涌映灣園5座中層G室，實用面積809平方呎，三房間隔，原叫價980萬元，業主見買家爽快，兼有誠意，所以肯減價20萬元，終以960萬出售單位，實用呎價約11,866元。據悉，業主起初因疫情關係而不願開門予客睇樓，而買家為表誠意，帶票睇樓，終令業主肯開門。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

代理透露，買家為區內租客，睇樓數個月，見區內三房回落至有1,000萬元內，可向銀行申請八成按揭，所以由租轉買。

資料顯示，原業主於2008年9月以410萬元購入該單位，持貨近14年，現帳面賺620萬元，物業期內升值約1.8倍。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機