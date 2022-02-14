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【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講

股樓投資 16:21 2022/02/14

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二手樓價持續下跌，有租客把握機會入市。美聯物業李錦榮說，東涌映灣園5座中層G室，實用面積809平方呎，三房間隔，原叫價980萬元，業主見買家爽快，兼有誠意，所以肯減價20萬元，終以960萬出售單位，實用呎價約11,866元。據悉，業主起初因疫情關係而不願開門予客睇樓，而買家為表誠意，帶票睇樓，終令業主肯開門。

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代理透露，買家為區內租客，睇樓數個月，見區內三房回落至有1,000萬元內，可向銀行申請八成按揭，所以由租轉買。

資料顯示，原業主於2008年9月以410萬元購入該單位，持貨近14年，現帳面賺620萬元，物業期內升值約1.8倍。

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 映灣園 美聯物業 東涌

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