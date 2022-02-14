【美國加息】大摩警告加息導致經濟停滯　中金：10年債息或突破2.5厘

美國CPI通脹數據創40年新高，令市場加息預期激升，3月加息50點子的機率曾經升到接近100%。大摩首席美國經濟學家Seth Carpenter認為，聯儲局今年的收緊路徑不會特別激進，預計全年加息4次，每次25點子，並在年中開始量化緊縮（QT），原因是通脹風險偏向上行。

雖然認為聯儲局可能選擇謹慎的加息步伐，但他警告，隨著通脹快速上升，為遏止通脹所做的加息，最後可能帶來經濟停滯。

該行指，雖然供應鏈正在緩慢正常化，有助汽車價格走軟，但通脹預期將繼續上升，其中因租金一直居高不下，反映就算供應鏈恢復，周期性通脹也不是因此而消退。

中金：不排除10年期債息突破2.5厘

中金則認為，市場仍然低估了這次聯儲局緊縮的力度及其潛在影響。當前的美國經濟就像一輛高速行駛的汽車，如果不剎車，很難慢下來，聯儲局應該盡快採取行動，比如在3月加息50點子，並暗示年內有更多次數的加息，並應該開啟「縮表」。

該行指，風險情形下，不排除10年期美債利率突破2.5%，美股仍有調整空間。不過，加息過於激進或引發市場對中期經濟放緩甚至衰退的擔憂，地緣政治衝擊加劇也可能抑制風險偏好，限制長端利率上行空間。

股市方面，過去十年低利率環境下，部分股票估值擴張幅度較大，股價漲幅較多。 如果流動性收緊，無風險利率抬升，將對這些股票的估值產生不利影響。

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