【中概股】交友App陌陌母企傳回港第二上市　高盛和中金為保薦人

▲ 交友App陌陌母企傳回港第二上市 高盛和中金為保薦人

再有中概股計劃回港上市。內媒引述消息指，前稱「陌陌科技」、於美國上市的摯文集團（美：MOMO）傳正式啓動港股二次上市計劃，高盛和中金為保薦人。據指，上市周期視情況而定，若計劃順利推行，料IPO時間點或在半年到一年內。摯文集團對消息不予置評。

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摯文集團成立於2011年，以陌生人社交平台起家，旗下擁有陌陌、探探、赫茲等多款手機應用以及包含電影製作發行、節目製作、金融投資等多元業務。

摯文集團2014年12月在美國納斯達克交易所上市，當時發行價為13.5美元。摯文集團上周五（11日）收市價為10.06美元。

據公司最新財務數據顯示，摯文集團2021年第三季度淨營收達37.6億元人民幣（約5.834億美元），淨利潤為4億元人民幣（約6260萬美元），Non-Gaap淨利潤為5.7億元人民幣。

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