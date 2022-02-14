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【港元定存】1萬港元入場最高存息5.5厘 利市錢聚財有法

15:48 2022/02/14

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利市錢想保本增值，做港元定存高息選擇多。

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今日時值情人節，明日（2月15日）則是正月十五元宵佳節，傳統上大家是時候拆利市。保守族若怯於高追滙豐 （00005） 及「三桶油」等近期強勢股，又想在疫情告急下趨吉避凶，急覓避險天堂，港元定期存款幾近零風險，且高息優惠選擇多，乃在虎年一年之計在於春的首選聚財法。

*港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響*

現市況不少銀行允入場費低至1萬元亦享特惠息，包括中銀香港 （02388） 、滙豐（HSBC）及恒生 （00011） 等大行。但萬元戶須注意3大點，包括：（1）附帶條件：普遍要求指定理財戶才享最高息；（2）需新資金：如恒生要求合資格新資金結餘；（3）玩法較另類：比併一萬元最高息，冠絕全城是恒生7天港元定存的5.5厘年息，而龍頭發鈔行滙豐的相同短存也有4.5厘年息，惟兩行皆要求先把指定外幣作兌換，才享最高特惠息。

傳統銀行專攻以數碼渠道，舉渣打香港 （02888） 為例，以指定電子渠道參與港元半年定存有0.5厘年息，信銀國際以手機應用程式敍造相同存期更有年息0.7厘，兩者的起存額也是1萬元。

PAOB加推半年及1年期定存 利率高達1.28厘【下一頁

然而，虛擬銀行的要求更寬鬆，如小米 （01810） 旗下的天星（Airstar Bank）只須一張金牛，即1000元。近期連環出擊的平安壹賬通（PAOB），入場費100元已享半年及1年港元定存高息王，兩者息率分別為1.08及1.28厘。至於TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLab Bank），入場費僅須10元。可是，低處未算低，眾安（ZA Bank）及由工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 牽頭的虛銀富融（Fusion Bank），兩行的進場銀碼更低至1元。

誠然，利市錢做定期存款，坐享保本賺息錢滾錢，無疑是招財入虎，當獎賞自己的情人節禮物；父母也可作親子理財用，為孩子的大利市先儲未來錢。

專家建議，注碼有限客，可先敍造較短存，博下月美國加息，而港滙又轉弱至7.8，港銀料也跟加定期存款息。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪預計，美國今年開始加息5次，3月加息50個基點， 然後在5月、6月、9月和12月四次加息25個基點（即2022 年總共加息150個基點），且預計2023年將進一步加息三次，預計2023年底政策利率為2.25至2.5厘。

恒生首席經濟師薛俊昇今早對媒體說，以美股等金融市場近期上落大，料3月17日聯儲局議息將只加0.25厘，冀減震盪。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

滙立銀行 天星銀行 富融銀行 眾安銀行 虛擬銀行 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 加息

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