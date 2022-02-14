【同步睇戲】科技情人節　遙距同步看電影

▲ (Scener 網頁截圖)

今年疫情下的情人節，沒有晚市，戲院關門， 遊樂設施關閉等情況，氣氛難免受影響。不過利用數碼科技，可為節日加點心思，安排一個不一樣的情人節。

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WhatsApp、Facetime 及 Zoom 等視像通訊程式可幫助相隔兩地人加點暖，不過記緊不要以純文字或語等音欠誠意的方式溝通，用視像通訊即時對話，即使現時在疫情下分隔兩地也能隔空面對面傳遞愛意，甚至可在鏡頭前準備驚喜，有愛就不在乎那些距離。

看電影是情侶娛樂選項之一，串流平台片種比電影院更多，且更有配合兩口子的功能，例如Disney+ 設有群組同步觀看（Group Watch）功能，可邀請朋友或伴侶觀看同步觀看影片，但難免會有各自在家觀看的孤單感。

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要更似入戲院睇戲的感覺，是次介紹的 Teleparty 及 Scener 兩款電腦軟件，以 Netflix、Disney+ 及 Yotube 影片串流平台作基礎，安裝於網頁瀏覽器（雙方需訂閱相同影片串流平台），以文字及電話通訊的 Teleparty 程式；或是於瀏覽器上加視像通訊功能視像通的 Scener 程式，邀請朋友或情人同步播放觀看電影，即時討論劇情或談情說愛，都不會影響旁人。

責任編輯：向頌勤

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