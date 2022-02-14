▲ 【TSLA】寧德時代等中資電池廠據報擴產Tesla 4680電池 與日韓廠爭奪訂單

南韓傳媒BusinessKorea報道，寧德時代（深：300750）、億緯鋰能（深：300014）、比克電池（美：CBAK）擬擴大電動車用圓柱電池產能，今年將可投入生產特斯拉（Tesla，美：TLSA）提出的「4680」電池，挑戰現由日資、韓資電動車電池廠主導的領域。

報道指，億緯鋰能、比克電池正在建廠生產三元鋰（NCM）電池，預計連同寧德時代，三家電動車電池廠可分別增加圓柱電池產能和供應量5倍和2倍。

報道續指，中資電池廠現主力生產磷酸鐵鋰 （LFP）電池，而圓柱電池在電池系統控制、生產成本具一定優勢，目前日韓車廠都主力圓柱電池。當中Tesla電池主要供應商松下（Panasonic）去年底已預告，今年3月可試產Tesla發布的「4680」電池，為業界生產進度較快的一家。

「4680」圓柱型電池是以電池直徑46毫米、高80毫米而命名，由Tesla在2020年9月電池日發布。Tesla當時指，新電池能量容量為原有電池的5倍，為電動車提升16%續航里程，而且成本可降低。

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