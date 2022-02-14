【職場文化】如何應對大辭職潮？　報告：僱主宜了解員工渴望向上流動

▲ 報告提到，大多數僱主很少理解低薪員工的生活，只為他們提供最低限度的支持，甚至不提供職業道路方面的指導。（法新社）

自去年開始，全球掀起另類「大辭職潮」（Great Resignation）。據《Forbes》估計，大約44%美國人正從事低薪又危險的工作，但這些打工仔卻往往被社會和僱主所忽視，而正爆發的大辭職潮或為此局面帶來轉機。哈佛商學院近期發表的《Building from the Bottom Up》報告強調，僱主需理解低薪員工是難以填補，並且必須從了解他們的生活和需求開始。

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該報告提到，大多數僱主很少理解低薪員工的生活，只為他們提供最低限度的支持，甚至不提供職業道路方面的指導。「這些僱主正為對低薪員工的忽略而付出高昂代價，未填補的職位空缺會令生產減少，同時增加了加班費，不斷的員工流失造成了直接和間接成本，以及侵蝕士氣的『軟』 成本。」

對員工技能發展缺關注

由於許多低薪員工的流動率都很高，令公司以為他們是屬於「消耗品」（expendable），因此很少會努力去了解他們的需求和願望，或投資於他們的技能和未來，結果造成了當前的缺人局面。

報告的研究人員與1,100多名企業領導者及1,000多名低薪員工進行交談，試圖了解他們所面臨的流動性挑戰以及管理人員對低薪員工流動性狀況的看法。結果顯示，員工們都是傾向留在他們目前的僱主身邊，但大多數人明確表示，更大的上升空間將是重要的激勵因素。

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當中提到，工作安全、穩定和可預測的薪酬，以及穩定和可預測的工作時間，都是員工們認為最重要的因素。但許多僱主本認為是重要的福利，例如學費援助、交通援助和護理援助等因素，卻在工人眼中排名最低。

僅33%人覺得目前有向上流動機會

只有33%人覺得他們在目前崗位有向上流動的機會，而大多部人都認為，僱主未能滿足他們對向上流動機會的渴望，大多數僱主對員工的生產力或發展的投資持續不足，這都削弱了許多人對其僱主的好感，也削弱了他們對做好工作的動力。

線上招聘服務公司Monster Worldwide最新的《未來工作報告》強調，鑑於對人才的強烈需求，員工們對自己的職業生涯有了新的看法。如果僱主要成功保住員工，他們將需要從根本上改變做法，首先要認識到低薪員工在公司中所發揮的關鍵作用，然後通過給他們提供明確和可獲得的發展途徑，來獎勵他們的真實價值。

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責任編輯：陳卓賢