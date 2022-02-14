【樓市熱話】萬4蚊租南丫島北角新邨700呎村屋？ 附加條件「不寵物優先」 業主被批堅離地

香港地樓價高昂，租金亦不平，有人會選擇在離島租屋，一來環境及空氣較清新，二來租金也較為平宜。不過，近日有業主在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」發帖，出租位於南丫島北角新邨700呎村屋，但索價月租達1.4萬元，被不少網民批評租金「堅離地」。

南丫島北角新邨村屋相片：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

根據該業主網民描述，「南丫島北角新邨地下，700呎兩房，一廚一廁。$14000，不寵物優先，兩按一上，碼頭步行7分鐘（20分鐘船到香港仔，或經榕樹灣船到中環碼頭）

此帖一出，即引來不少網友負評，大部份表示14,000元租南丫島是離地價，他們表示：

我都住過南丫島，仲要唔俾人養寵物，仲要開萬四，乜都唔包。希望你搵到水魚啦

市區村屋都係咁上下價錢咋，元朗仲平！一萬頭甚至唔洗一萬有交易，點都方便過南丫島啦

趕船都趕餐死…我媽外家在南丫島…唔駛錢我都唔返去住啦~~~仲開萬幾蚊唔俾養狗…

大家可能冇留意，北角新村，所謂7分鐘出碼頭，係出北角村碼頭，一日有幾多班船？有幾多班船會停北角村碼頭？仲有只係出到香港仔，再塞車塞出去再轉車！尾班船幾點？

有人租都吾出奇架！D鬼佬或作家好鐘意這些地方的

嗰度係空氣好嘅，但萬4蚊，多數係鬼佬客多，利伸：喺北角村住過一年，要經得起蛇蟲鼠蟻先好考慮

相關文章：

【樓市熱話】港島物業慘遭嫌棄 被指又殘又舊 難做按揭 不明為何還有入手者

【樓市熱話】業主離港2年 不幸遇上霸王租客 不交租不願搬感煩惱

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：李兆明