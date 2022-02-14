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【樓市熱話】萬4蚊租南丫島北角新邨700呎村屋？ 附加條件「不寵物優先」 業主被批堅離地

理財智慧 15:49 2022/02/14

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香港地樓價高昂，租金亦不平，有人會選擇在離島租屋，一來環境及空氣較清新，二來租金也較為平宜。不過，近日有業主在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」發帖，出租位於南丫島北角新邨700呎村屋，但索價月租達1.4萬元，被不少網民批評租金「堅離地」。

南丫島北角新邨村屋相片：

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根據該業主網民描述，「南丫島北角新邨地下，700呎兩房，一廚一廁。$14000，不寵物優先，兩按一上，碼頭步行7分鐘（20分鐘船到香港仔，或經榕樹灣船到中環碼頭）

此帖一出，即引來不少網友負評，大部份表示14,000元租南丫島是離地價，他們表示：

我都住過南丫島，仲要唔俾人養寵物，仲要開萬四，乜都唔包。希望你搵到水魚啦

市區村屋都係咁上下價錢咋，元朗仲平！一萬頭甚至唔洗一萬有交易，點都方便過南丫島啦

趕船都趕餐死…我媽外家在南丫島…唔駛錢我都唔返去住啦~~~仲開萬幾蚊唔俾養狗…

大家可能冇留意，北角新村，所謂7分鐘出碼頭，係出北角村碼頭，一日有幾多班船？有幾多班船會停北角村碼頭？仲有只係出到香港仔，再塞車塞出去再轉車！尾班船幾點？

有人租都吾出奇架！D鬼佬或作家好鐘意這些地方的

嗰度係空氣好嘅，但萬4蚊，多數係鬼佬客多，利伸：喺北角村住過一年，要經得起蛇蟲鼠蟻先好考慮

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責任編輯：李兆明

 

 

 

 

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南丫島 村屋 香港仔 離島

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