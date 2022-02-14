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【Bitcoin】巧用石油鑽探天然氣挖礦 美青年大賺3000萬

環球經濟金融 15:30 2022/02/14

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加密貨幣市場近年大行其道，而民眾耗費大量電力挖掘Bitcoin（比特幣）等加密貨幣也被批評不環保。美國德州有青年留意到石油鑽探過程中會排放出俗稱火炬氣的天然氣，利用發電機將這些天然氣轉化為電力挖礦，成功大賺400萬美元（約3,120萬港元）。

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油商在鑽探石油的過程中一旦意外撞到天然氣地層，固然可以輕鬆地用貨車將石油運送到其他地區。但天然氣需要管道來運送，假如他們在天然氣管道附近鑽探石油，就會用管道將這些天然氣運給願意即日付款的買家。

但如果鑽探地點距離管道過遠，鑽探人員通常會直接燃燒天然氣，而這些天然氣因而被稱為火炬氣。

德州兩名青年懷特黑德（Brent Whitehead）和Matt Lohstroh分別就讀工程系和金融系，在2019年留意到火炬氣的商機。他們留意到火炬氣對環境帶來負面影響之餘，石油鑽探商放棄這些天然氣實際上是在燒錢，決定研究利用火炬氣來挖掘Bitcoin。

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兩人成立一間名為Giga Energy Solutions的公司，公司將一個裝滿數以千計挖礦機的貨櫃放在油井上，將火炬氣轉移至發電機上。發電機將大量火炬氣轉化為電力，為挖礦機供電。

Giga透露去年的收入超過400萬美元，而到了今年底收入更有望突破2,000萬美元（約1.56億港元）。

美國丹佛顧問公司Crusoe Energy Systems的研究指出，與持續燃燒天然氣相比，將大量火炬氣轉化為電力的過程可減少約63%的二氧化碳當量排放。

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責任編輯：鄭錦玲

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