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【ET講股通】梁耀康：三路夾擊 (歡迎觀眾留言問股)

股市 15:41 2022/02/14

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恒生指數今早承接上周五美股下跌而低開181點，早段更曾下挫逾400點至24,483點方企穩，半日共跌312點，報24,594點，成交644億元，午後復市乃錄得約360點跌幅。幾隻科技股續跌，網易（09999）挫4.1%、美團（03690）跌近3.9%，京東（09618）及阿里巴巴（09988）亦分別跌逾2.5%；中石油（00857）則逆市升近3%；舜宇光學公布銷售數據後造好升逾2%。後市點走？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

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欄名 : ET講股通

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