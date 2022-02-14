【ET講股通】梁耀康：三路夾擊 (歡迎觀眾留言問股)

恒生指數今早承接上周五美股下跌而低開181點，早段更曾下挫逾400點至24,483點方企穩，半日共跌312點，報24,594點，成交644億元，午後復市乃錄得約360點跌幅。幾隻科技股續跌，網易（09999）挫4.1%、美團（03690）跌近3.9%，京東（09618）及阿里巴巴（09988）亦分別跌逾2.5%；中石油（00857）則逆市升近3%；舜宇光學公布銷售數據後造好升逾2%。後市點走？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。