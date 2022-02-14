【ET講股通】梁耀康：三路夾擊 （附Time Code）（第二版︰加入文字內容）

恒生指數今早承接上周五美股下跌而低開181點，早段更曾下挫逾400點至24,483點方企穩，半日共跌312點，報24,594點，成交644億元，午後復市乃錄得約360點跌幅。幾隻科技股續跌，網易 （09999） 挫4.1%、美團 （03690） 跌近3.9%，京東 （09618） 及阿里巴巴 （09988） 亦分別跌逾2.5%；中石油 （00857） 則逆市升近3%；舜宇光學 （02382） 公布銷售數據後造好升逾2%。後市點走？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time Code

00：01 港股今日市況速覽

00：40 三大原因夾擊港股

00：50 原因一：美國通脹高企 炒加息幅度大過預期

01：49 原因二：冬奧結束前烏俄開戰？

03：23 原因三：本地疫情惡化 或需再收緊控疫政策

04：01 國際油價挑戰100美元 石油股整體造好

05：04 金價走勢或上試1,890美元 或可帶動本地黃金股

06：14 食品股憧憬有加價空間 烏俄局勢影響小麥、粟米供應

08：29 油價上升導致媒價抽升 火電股、電力股增成本或偏軟

10：25 本地地產股注意疫情續發酵 九倉置業吼低入市

13：05 美國國防相關股LMT（NYSE.US） 或受惠地緣局勢緊張

14：07 個推介股：中移動 （00941） 利好因素眾多 資金流向避險股

16：30 港股收市概況

17：20 觀眾問股：滙豐 （00005） 59.3元有貨點處理？

20：48 觀眾問股：正榮地產 （06158） 大跌！ 短期可撈底嗎？

22：38 觀眾問股：長城汽車 （02333） 24.8元持有要止蝕？

25：02 觀眾問股：中移動 （00941） 53元成本價買入要先離場？

27：01 觀眾問股：中國平安 （02318） 穿60元宜止蝕

28：01 觀眾問股：長江基建集團 （01038） 上星期突破50元 46.63元有貨可加注？

29：35 恒指全日收市速報

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恒指全日跌350點，收報24556點，大市總成交1,138億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股跌市，主要受累三路夾擊：

一、美國通脹：上周五美股受壓，主因通脹高企，憂慮加息幅度超預期，惟相信儲局推出超預期措施的機會甚微；

二、俄烏局勢：市場繼續炒作俄羅斯即將出兵烏克蘭，恐慌指數VIX向上，惟資金湧入債市避險，美10年債息稍為回落；

三、本地疫情：憂慮再有收緊措施出台，本地地產股、零售股最受累。

板塊方面，油價高企，支持「三桶油」造好，油服股近日表現亦較佳。避險需求升溫，利好金價，惟動力未算強勁。憧憬加價，食品、啤酒股亦有望受惠，惟要留意，烏克蘭為農產品出口大國，俄烏局勢升溫，或為食品股帶來壓力。此外，煤價向上不利火電股。科網股續有調整壓力，惟未見恐慌。本地地產股方面，若疫情持續恐化，勢不利尤其是收租股，如九倉置業 （01997） 。

揀股宜以防守性為主，可留意中移動 （00941） ，股價跌2%至55.25元，短綫利好因素盡出，股價回吐。惟中長線前景不俗：一、業務受外圍影響微；二、避險資金流入公用類股份；三、回購；四、派息高。部署上，待回落至50至52元吸納，長線防守力強。

【「ET講股通」問股環節，包括︰滙豐、正榮地產、長城汽車、中移動、平保、長江基建︰立即觀看】

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