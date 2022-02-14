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內房富豪「出血價」拋售西半山豪宅　1.9億蝕放敦皓複式單位　勁蝕逾半億

股樓投資 15:29 2022/02/14

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不少內房企業被指陷入財困，拖累股價大跌，相關人士亦不惜以「出血價」拋售在港資產。市場消息指，融創中國（01918）董事長孫宏斌胞弟孫宏兵，於去年下半年出售西半山敦皓的特色單位，初時叫價2.3億元，但最近劈價4,000萬元，以1.9億元易手，實用呎價約81,093元。資料顯示，他當年以1.888億元購入上址，雖然現帳面賺約120萬元，但當年須支付樓價三成的「辣招稅」，若連佣金等支出計，實蝕超過5,700萬元。

事實上，除了上址，孫宏兵近期先後蝕讓西半山兩個豪宅單位，其中敦皓中層D1室複式戶，上月以3,200萬元售出，實用呎價29,767元，較2016年購入價3304.3萬元，低104.3萬元。另外瀚然高層B室則以3200萬元售出，實用呎價32,653元，較2015年購入價3,233萬元，低33萬元。

資料顯示，孫宏兵當年購入上述兩伙，各需付樓價23.5%辣稅，連同其他使費，上述兩伙合共蝕逾1,730萬元。若連同敦皓特色戶計，三個豪宅單位合共實蝕逾7,400萬元。

【內房危機】萬科企業郁亮指內房步「黑鐵時代」 今年要背水一戰 「不買頭等艙機票」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 瀚然 豪宅 西半山 敦皓

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