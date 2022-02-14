【A股布局】天風稱新冠口服藥獲准入中國 堅定看好疫後主題

天風證券指，國家藥監局批准輝瑞新冠病毒治療藥物進口注冊，可用於治療成人伴有進展為重症高風險因素的輕至中度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者。相比於大分子藥物（如注射用中和抗體藥物等），小分子口服藥具有抗病毒效果直接、生產成本和用藥成本低、運輸和儲運條件易滿足、居家服用方便等優勢，因此被寄予終結疫情的厚望。

【同場加映】青姐話：財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

該行引述國家應急防控藥物工程技術研究中心研究員鐘武表示，目前感染新冠病毒的患者中，輕中症患者佔85%以上，這些人如果能居家就用上小分子口服藥物進行治療的話，不僅可以快速消滅病毒，還可以將傳染給其他人的風險降到最低，同時可以縮短隔離的時間，對改變中國現有的疫情防控策略可能會發揮重要作用。

【延伸閱讀】2022年部署：瑞信予恒指今年目標26200點 模擬組合列入逾40隻港股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

因此該行預期，當新冠口服特效藥Paxlovid進口到中國後，將加速推動中國疫情防控政策的調整，政策有序放開和實體景氣修復的預期將進一步顯著增強。天風證券認為，2022 年是旅遊餐飲相關消費的底部反轉之年，大概率的放開的路徑是先國內再國外，國內旅行放開正在進行中，國門放開在指定路綫圖，2022 年有望有三個政策窗口期，即冬奧後、兩會後、二十大之後，疫後主題包括機場航空、出境遊、餐飲、景點及主題公園等。

【同場加映】溫股知新：恒指區間上又落 高息國策股落鑊

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛