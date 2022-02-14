【北京冬奧】嚴打盗版冬奧吉祥物冰墩墩 全國首例被判監1年

中宣部版權管理局副局長湯兆志日前表示，現在冬奧賽事已經過半，從網絡監測數據上看，保護工作基本達到了預期效果。截止周六（12日）零時，優酷、愛奇藝、騰訊視頻、新浪微博、B站、抖音、百度等27個主要視頻、社交、直播及搜索引擎平台，共接到各類權利人通知後刪除涉冬奧侵權鏈接32,376個。

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按照國家版權局等6部門組成的冬奧會反盜版工作組的要求，通過自查主動刪除涉冬奧侵權鏈接227,452個；各平台因傳播涉冬奧侵權內容等情況，處置各類賬號3,363個。在此基礎上，關閉了39個境外非法網站，依法處置了52個涉嫌非法傳播涉冬奧內容的境內網站（APP）。

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與此同時，也加強了對傳統侵權盜版問題的查處。近期，北京快偵、快訴、快判一宗製售盜版冬奧吉祥物冰墩墩、雪容融玩偶案，犯罪嫌疑人任某被判處有期徒刑一年、並處罰金4萬元人民幣，成為全國首例侵犯北京冬奧吉祥物形像著作權刑事案件。湯兆志表示，「我們也注意到公眾和許多媒體都很關注涉冬奧吉祥物冰墩墩、雪容融的相關版權問題，希望了解哪些使用方式是合法的，哪些是違法的，如果出現侵權行為，可能面臨哪些處罰等等這些問題。」

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記者：林衛