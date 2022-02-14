【基金慘輸】2022年熱門板塊逐個淪陷 逾百隻國內基金蝕兩成

內地報道指，2022年A股迎來最慘淡的開年行情，延續2021年11月中下旬之後的下跌走勢。受累股市下跌，國內基金淨值遭到重挫。開年以來有逾百隻主動權益基金，即普通股票型基金、偏股混合型基金、靈活配置型基金及平衡混合型基金的淨值跌超過20%，其中醫藥、軍工類主題基金領跌，還有部分持倉高度集中的「賽道型」基金。

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Wind數據顯示，截至上周五（11日），年初以來已有170隻主動權益基金淨值跌20%以上，不到兩個半月時間，淨值跌幅如此之大，在過往數年中也並不多見。其中，領跌基金多為主題型產品，基本佔據跌幅榜前列。其中聚焦醫療、醫藥板塊的基金損失最為慘重。富國精準醫療以26.3%的跌幅成為年內淨值下跌最多的主動權益基金，該基金長期重倉持有生物醫藥板塊個股。

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究其原因，今年來被喻為「黃金賽道」的熱門板塊連番踩地雷，好像醫藥合同外包服務商（CXO）先受國內的集採制度衝擊，後又有龍頭企業被美國商務部納入「未經核實」清單，令整個板塊遭遇殺估值。除此之外，今年被殺估值的板塊還有新能源、軍工等，通通都是國內的基金愛股。

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記者：林衛