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【疫市營商】蘋果迷你倉跨界推共享工作間　特設收納顧問教路（多圖）

商業 14:55 2022/02/14

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蘋果迷你倉推出全新品牌Apple Storage Premium，把迷你倉的概念結合共享工作空間。（Facebook圖片）

不少香港人亦面對空間有限的問題，加上近年的疫情，不少人亦要把辦公室文件帶回家中，令家中空間更狹小。蘋果迷你倉推出全新品牌Apple Storage Premium，把迷你倉的概念結合共享工作空間。

蘋果迷你倉考慮到香港有不少人希望能夠創業成為初創人士或網店店主，但礙於香港商廈租金昂貴而打亂創業計劃，因而推出「迷你倉 x 共享工作間」服務。用家可享有設備俱全的工作間，包括多功能打印及影印服務、文書電腦設備、休閒區、自助飲品區、免費充電服務、24小時智能保安系統等。

    點擊圖片放大
    +2

可即時管理或調動存倉物品

為協助用戶及企業能夠更快、更容易管理倉存物品，蘋果迷你倉集團全新品牌Apple Storage Premium設有迷你倉智能管理系統。用家只要一機在手就可以掌握存倉物品清單，所有資料一目了然，輕而易舉就能夠即時管理或調動存倉物品，提高工作效率。

Apple Storage Premium 又有駐場倉存顧問服務，每位顧問全部獲得「日本收納檢定協會」頒授證書，掌握專業收納技巧，可以即時與客人分享收納心得，即場為用戶提供協助。同時亦設立24小時客戶服務熱線，隨時跟進客人各類查詢，儼如用家的私人助理，務求令服務更加個人化及多元化，解決用家日常存倉需要。

責任編輯：葉泳珊

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