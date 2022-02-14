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【職場熱話】公司增疫情交通津貼 元朗往返灣仔 每日CLAIM盡最多550元 打工仔：搭的士定駕車？

理財智慧 15:18 2022/02/14

分享：

疫情之下，不少公司全面實施在家工作WFH，不過亦不是每個工種也適合WFH，有網民在Facebook專頁「泊車優惠及收費情報區（香港）」發帖，指基於工作性質，公司不能WFH，老闆就給了2個上班解決方案，網民因而大傷腦筋，不知應搭的士或自己揸車。

事主分析搭的士及揸車的優劣：

    點擊圖片放大
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此帖一出，激起網民熱烈討論，但2個方案各有捧場客，支持搭的士的表示：

當然的士啦，日日都5百幾，大把的士肯日日車你，仲要比埋折你，賺埋

有的士一定揀的士，返工揸車浪費精神

揸車出入其實變相自己小左時間用，仲要claim唔哂啲錢，所以如果唔考慮疫情既話，緊係搭的士，跟住自己恰下，玩下手機

緊係的士啦，自己渣車出出入入,返到公司有人,出去食lunch就唔會中咩

我同你情況一樣，我選擇坐的士，油價呢排貴，成21個幾啦

亦有不少網民表示疫情下首選揸車，表示：

疫情有車就係安全同方便，的士咁高危點會考慮

睇吓你家來回公司路線係唔係塞車熱點先，唔塞我會自己揸車，果份privacy同自己車嘅舒服係無可代替（我揸馬鞍山<>九龍站）

正常的士，不過老細比得你成萬一個月交通費，人工職位應該唔低，有錢當然楂車啦

自己渣車, 行條平隧道，食隧道差價當補貼油錢

的士高危！一係感染一係撞車，保險公司都唔做可想而知，或者炒咗賠足，瞓幾個月醫院，份工點算?

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責任編輯：李兆明

 

 

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