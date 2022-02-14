【職場熱話】公司增疫情交通津貼 元朗往返灣仔 每日CLAIM盡最多550元 打工仔：搭的士定駕車？

疫情之下，不少公司全面實施在家工作WFH，不過亦不是每個工種也適合WFH，有網民在Facebook專頁「泊車優惠及收費情報區（香港）」發帖，指基於工作性質，公司不能WFH，老闆就給了2個上班解決方案，網民因而大傷腦筋，不知應搭的士或自己揸車。

事主分析搭的士及揸車的優劣：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

此帖一出，激起網民熱烈討論，但2個方案各有捧場客，支持搭的士的表示：

當然的士啦，日日都5百幾，大把的士肯日日車你，仲要比埋折你，賺埋

有的士一定揀的士，返工揸車浪費精神

揸車出入其實變相自己小左時間用，仲要claim唔哂啲錢，所以如果唔考慮疫情既話，緊係搭的士，跟住自己恰下，玩下手機

緊係的士啦，自己渣車出出入入,返到公司有人,出去食lunch就唔會中咩

我同你情況一樣，我選擇坐的士，油價呢排貴，成21個幾啦

亦有不少網民表示疫情下首選揸車，表示：

疫情有車就係安全同方便，的士咁高危點會考慮

睇吓你家來回公司路線係唔係塞車熱點先，唔塞我會自己揸車，果份privacy同自己車嘅舒服係無可代替（我揸馬鞍山<>九龍站）

正常的士，不過老細比得你成萬一個月交通費，人工職位應該唔低，有錢當然楂車啦

自己渣車, 行條平隧道，食隧道差價當補貼油錢

的士高危！一係感染一係撞車，保險公司都唔做可想而知，或者炒咗賠足，瞓幾個月醫院，份工點算?

相關文章：

【職場熱話】固執老闆堅持員工外出開會 稱「面對面才叫開會」 結果被對方公司一句KO

【職場熱話】年三十見工 公司多奇怪規舉 老闆每日CHECK人有冇食豬肉 應徵者：「難道是邪教公司？」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：李兆明