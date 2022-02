駐瑞典大使爆粗回應制裁 「俄羅斯先唔理」

面對俄羅斯對烏克蘭的軍事威脅,美國屢次強調會制裁應對。俄羅斯駐瑞典大使日前受訪時表示,克里姆林宮不會理會美國進一步制裁,表明俄國早已受太多制裁,再多只會對其經濟及農業有正面影響。

俄羅斯駐瑞典大使塔塔林采夫(Viktor Tatarintsev)在上周六(12日)的訪問時,忍唔住爆粗表示,

「俄羅斯不會理會美國及其盟友的制裁。」

(we don’t give a s–t about all their sanctions.)