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駐瑞典大使爆粗回應制裁 「俄羅斯先唔理」

環球社會熱點 15:05 2022/02/14

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面對俄羅斯對烏克蘭的軍事威脅，美國屢次強調會制裁應對。俄羅斯駐瑞典大使日前受訪時表示，克里姆林宮不會理會美國進一步制裁，表明俄國早已受太多制裁，再多只會對其經濟及農業有正面影響。

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俄羅斯駐瑞典大使塔塔林采夫（Viktor Tatarintsev）在上周六（12日）的訪問時，忍唔住爆粗表示，

「俄羅斯不會理會美國及其盟友的制裁。」

（we don’t give a s–t about all their sanctions.）

 

塔塔林采夫指俄羅斯已面對太多制裁，增加某程度上對俄國的經濟及農業有正面影響，並稱俄羅斯已自給自足，可以增加出口及加強國內生產，有力度過美國及其盟友的制裁。

俄羅斯近日再次增加邊境的軍事部署，同時正與白俄羅斯舉行軍演，以及派遣海軍至黑海。塔塔林采夫堅稱俄國仍致力避免發生戰爭，強調政府領導層真心不希望有戰事。塔塔林采夫亦批評西方國家不了解俄羅斯，指壓迫力度愈大，俄羅斯的回應愈激烈。

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責任編輯：吳漢培

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