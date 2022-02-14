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【電子支付】港鐵2.20加入WeChat Pay、銀聯雲閃付二維碼入閘　騰訊：將推優惠、內地微信支付接入（附使用流程）

Hot Talk 18:56 2022/02/14

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【電子支付】港鐵二維碼付費乘車加入WeChat Pay、銀聯雲閃付　2.20起可用（附使用流程）

港鐵公司 （00066） 擴大港鐵二維碼付費乘車服務支援的電子支付工具，於2月20日（星期日）起，將加入銀聯雲閃付App及WeChat Pay HK。計及現有港鐵MTR Mobile 、AlipayHK，，乘客可利用四個不同手機App 使用二維碼車票，經紫色閘機出入閘乘搭港鐵。

港鐵去年1月23日推出二維碼付費乘車服務，覆蓋港鐵機場快綫車站以外的95個重鐵車站。

圖解港鐵二維碼付費乘車使用流程

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港鐵：二維碼支付碼不能獲公共交通費用補貼

除了直接使用電子錢包供應商的App作二維碼支付，MTR Mobile登記用戶可在 MTR Mobile綁定電子錢包後使用二維碼支付，從下周日起，用戶可在AlipayHK以外，增加銀聯雲閃付App 或WeChat Pay為綁定選項。

港鐵表示，乘客使用二維碼乘搭港鐵可有現時的「程程3.8%車費回贈」，直至6月票價調整生效日前，但其他港鐵車費優惠及公共交通費用補貼計劃都不適用於二維碼服務。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示，二維碼付費乘車服務推出以來，一直運作暢順，增加更多電子錢包，連同乘搭港鐵同時賺取MTR分的MTR Mobile，期望令乘客搭車實現智慧出行。

騰訊：微信支付同日接入　擬推優惠

騰訊表示，香港地區用戶要通過 WeChat 搜索「騰訊乘車碼」小程序，或打開 WeChat Pay HK 點擊「乘車碼」，可直達港鐵乘車碼開通介面，繼而掃描乘車碼入閘。

另外，內地微信支付也會在同日接入港鐵，微信支付用戶可在微信搜索「騰訊乘車碼」小程序， 切換地區到「中國香港」後直接進入港鐵乘車碼開通頁面，再選合適車票種類。

WeChat Pay HK稍後將為新舊用戶送上相應優惠，包括新用戶的港鐵專屬迎新獎賞，也會在App內推出「每週狂賞印」活動專屬任務及港鐵乘車碼電子現金券等。同時，微信支付也將為首次開通港鐵乘車碼的用戶提供新人乘車福利。

    點擊圖片放大

AlipayHK「易乘碼」擴至全數專營巴士 開通用戶逾100萬，可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】談俄烏局勢及美國加息｜ 統一企業、第一太平、萬洲國際、 海螺水泥、 鞍鋼及馬鋼

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