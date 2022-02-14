  • 21°C
香港時間 : 2022214日 (一) 15:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】英特爾研發新加密貨幣芯片　旨在提高能源效益

科技 14:32 2022/02/14

分享：

英特爾表示，旗下第一個專注於加密貨幣的芯片稱為「區塊鏈加速器」（blockchain accelerator），並會於今年內推出。（法新社）

芯片除了是區塊鏈及5G的核心技術外，在開採加密貨幣方面都相當重要。美國芯片製造商英特爾（Intel）宣布正在投資區塊鏈技術，推出一款旨在挖掘加密貨幣的新芯片，並計劃大規模開發最節能的運算技術。

【加密貨幣犯罪】去年加密貨幣洗錢達670億元　DeFi犯罪急增15%

新芯片已獲兩家公司預購

英特爾表示，旗下第一個專注於加密貨幣的芯片稱為「區塊鏈加速器」（blockchain accelerator），並會於今年內推出。現時已有兩家公司預購了這項技術，包括比特幣挖礦公司GRIID Infrastructures和Jack Dorsey旗下的金融科技公司Block。

【加密貨幣大盜】美國夫婦竊取45億美元加密貨幣　司法部：史上規模最大

英特爾高級副總裁Raja Koduri提到，「區塊鏈加速器」的每瓦特（watt）性能表現，比基於SHA-256的主流GPU要好1,000倍以上，而SHA-256是用於生成比特幣和其他加密貨幣的散列算法。英特爾補充，關於「區塊鏈加速器」的更多訊息，將在2月20日開始的國際固態電路大會（International Solid-State Circuits Conference）上公布。

開採加密貨幣對環境造成的影響已成為舉足輕重的國際話題，英特爾的新芯片可能是解決這問題的重要嘗試。渴求電力的挖礦機通常會從煤炭和天然氣工廠獲得能源，但這可能會破壞環境，也可能導致高電價和停電。而美國的立法者甚至在國會上提出，要求比特幣公司披露它們消耗了多少能源。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【加密貨幣】黑客攻擊加密貨幣交易所　CEO終承認有資產損失
2022/01/20
【加密貨幣】黑客攻擊加密貨幣交易所　CEO終承認有資產損失
【2022壬寅虎年】最好創業時機係幾時？　虛擬地產、NFT等繼續當旺
2022/01/22
【2022壬寅虎年】最好創業時機係幾時？　虛擬地產、NFT等繼續當旺
【NFT資產安全】 NFT熱潮襲港　專家教路提防風險陷阱
2022/01/24
【NFT資產安全】 NFT熱潮襲港　專家教路提防風險陷阱
【加密貨幣】Facebook加密貨幣項目受抵制　傳正評估出售資產
2022/01/26
【加密貨幣】Facebook加密貨幣項目受抵制　傳正評估出售資產

你可能感興趣

【加密貨幣】黑客攻擊加密貨幣交易所　CEO終承認有資產損失
12:11 2022/01/20
【加密貨幣】黑客攻擊加密貨幣交易所　CEO終承認有資產損失
【2022壬寅虎年】最好創業時機係幾時？　虛擬地產、NFT等繼續當旺
12:00 2022/01/22
【2022壬寅虎年】最好創業時機係幾時？　虛擬地產、NFT等繼續當旺
【NFT資產安全】 NFT熱潮襲港　專家教路提防風險陷阱
19:30 2022/01/24
【NFT資產安全】 NFT熱潮襲港　專家教路提防風險陷阱
虛擬貨幣 比特幣 晶片 電力 區塊鏈 5G Fintech Intel

上一篇文章

【加密貨幣】加密貨幣彈跳QR Code廣告成大熱　比特幣作迎新優惠吸用戶

下一篇文章

【人工智能】印度研究團隊用AI算法　發現60顆行星或存在生命
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【遊戲熱話】Wordle正式搬家了！　網站轉移至紐約時報（附連結）
【遊戲熱話】Wordle正式搬家了！　網站轉移至紐約時報（附連結）
【機迷熱話】官方終證實消息！　Rockstar正開發GTA 6有望2024年登場
【機迷熱話】官方終證實消息！　Rockstar正開發GTA 6有望2024年登場
【NFT】陳冠希策劃NFT項目　情人節預售、下周二公開發售
【NFT】陳冠希策劃NFT項目　情人節預售、下周二公開發售
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
【Apple 新品】Apple 3 月發布會　入門版 MacBook Pro 傳用 M2 處理器
【Apple 新品】Apple 3 月發布會　入門版 MacBook Pro 傳用 M2 處理器
【環保科技】Garmin推太陽能手錶Instinct 2 Solar　戴在手上也可充電
【環保科技】Garmin推太陽能手錶Instinct 2 Solar　戴在手上也可充電
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款