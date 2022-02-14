【加密貨幣】英特爾研發新加密貨幣芯片　旨在提高能源效益

▲ 英特爾表示，旗下第一個專注於加密貨幣的芯片稱為「區塊鏈加速器」（blockchain accelerator），並會於今年內推出。（法新社）

芯片除了是區塊鏈及5G的核心技術外，在開採加密貨幣方面都相當重要。美國芯片製造商英特爾（Intel）宣布正在投資區塊鏈技術，推出一款旨在挖掘加密貨幣的新芯片，並計劃大規模開發最節能的運算技術。

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新芯片已獲兩家公司預購

英特爾表示，旗下第一個專注於加密貨幣的芯片稱為「區塊鏈加速器」（blockchain accelerator），並會於今年內推出。現時已有兩家公司預購了這項技術，包括比特幣挖礦公司GRIID Infrastructures和Jack Dorsey旗下的金融科技公司Block。

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英特爾高級副總裁Raja Koduri提到，「區塊鏈加速器」的每瓦特（watt）性能表現，比基於SHA-256的主流GPU要好1,000倍以上，而SHA-256是用於生成比特幣和其他加密貨幣的散列算法。英特爾補充，關於「區塊鏈加速器」的更多訊息，將在2月20日開始的國際固態電路大會（International Solid-State Circuits Conference）上公布。

開採加密貨幣對環境造成的影響已成為舉足輕重的國際話題，英特爾的新芯片可能是解決這問題的重要嘗試。渴求電力的挖礦機通常會從煤炭和天然氣工廠獲得能源，但這可能會破壞環境，也可能導致高電價和停電。而美國的立法者甚至在國會上提出，要求比特幣公司披露它們消耗了多少能源。

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責任編輯：陳卓賢