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【WFH適用】Sony推兩款掛頸喇叭　工作及玩樂都合用

科技 15:30 2022/02/14

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SRS-NB10 專為視像會議及通話而設。（Sony 圖片）

受疫情影響，工作或學習都以視像或電話會議進行。Sony 推出的SRS-NB10，售價$1,199 元（即日發售）及 SRS-NS7售價$2,499 元（4 月發售），兩款掛頸式喇叭。前者專為工作需要，配備獨有發聲及收音技術，提升通話能力；後者則配備環迴立體聲效果，讓用戶在家居享受環繞立體聲私人影院。

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SRS-NB10機身設有一個上向全頻單元及被動式低音震幅器，以獨有Precise Voice Pickup技術發聲至用戶耳邊，減低聲音對四周人士的影響，而用戶在音量輕弱時仍聆聽到清晰聲音。另外，機內設兩個全向性收音咪及獨有音頻訊號處理技術，可減少回音，令視像會議時語音通話高質提升。

此外，SRS-NB10當然可透過藍牙無線連接至智能電話及音樂播放器，工作以外，也可當作一般觀看電影及播放音樂使用。

    點擊圖片放大
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隨身私人影院 SRS-NS7
同場另一款專為私人影院而設的掛頸喇叭 SRS-NS7，配合 WLA-NS7 藍牙無線傳送器使用，利用機身配備的 X-Balanced 專利同為向上發聲的單元及 360 Spatial Sound Personalizer 音效技術，能感受戲院般來至四面八方的 Dolby Atmos  環繞聲音效。

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SRS-NS7 也具備 SRS-NB10 無線掛頸喇叭的清晰通話功能，除家居娛樂外亦可用於一般視像會議通話時使用。

另外， WLA-NS7 藍牙無線傳送器可單獨發售，藍牙無線傳送器以光纖及 USB 連接至的 Bravia XR 電視機，更可配合指定 Sony 耳機，如 WH-1000XM4、WF-1000XM4、WH-H910N 及 WF-C500 等，相關產品配合可有與 SRS-NS7 相同家居私人影院環繞聲享受。

記者：向頌勤

全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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