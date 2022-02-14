【銀行業績】星展香港CEO龐華毅：倘封關太久或影響國際對本港金融中心觀感

星展香港2021年稅後純利按年大增27%至69億港元。 儘管在利率處於歷史低位及本港遲遲未能通關的情況下，星展香港整體非利息收入上升 21%，完全抵銷低息環境的負面影響；去年總收入按年升1％至144億港元。星展香港行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）指，即使去年中曾加薪挽留員工，星展香港在妥善控制營運支出下，支出按年增長僅 2%。

全年非利息收入按年升21％至破紀錄的63億港元﹔淨息差受壓下淨利息收入則按年跌11％至80億港元。期內，因港元1個月同業拆息（HIBOR）平均按年跌76點子及美元1個月拆息平均跌42點子，令星展香港淨息差按年收窄30點子至1.25％。

撥備覆蓋率仍維持於高於140%的穩健水平

該行去年總貸款增長按年升11％至4540億港元，高於市場平均4％的增幅，增長來自大型企業及財富管理業務。貸款組合主要來自大型企業，當中港資企業、國有企業和大型民營企業佔比合共約70%。特殊撥備按年下跌38%至5.44億港元，不良貸款比率減少14點子至0.73%。整體撥備由2020年的18.62億元大減98％至4200萬元，惟撥備覆蓋率廿仍維持於高於140%的穩健水平。

星展香港去年總體存款結餘按年增加6％，集團指已妥善部署業務，把握利率上升的機遇，不僅貸款以浮動息率為主，往來及儲蓄戶口比率按年升5百分點，達82%，高於市場平均水平。扣除與招股相關資金，該比率按年更升12％。集團又計劃加速發展大灣區業務，而有關總收入去年按年增長25%，來自大灣區業務的貸款亦有穩健增長。

星展香港財務總監陳立珊表示，去年處於低息周期，加上中港遲遲未有開關，對銀行業拓展造成一定挑戰。藉著多元化業務，星展香港成功推動非利息收入業務在不同範疇的發展。她指，財富管理業務佔該行非利息收入約四成，隨著集團加強產品組合及交叉銷售，財富管理業務按年升17％，當中銀行保險業務按年更錄31％增長。企業客戶方面，財資銷售及交易業務收入按年升21％。

預期星展香港貸款今年僅錄高單位數增長

龐華毅料美國今年加息3至4次，倘加息3次，該行淨利息收益率（NIM）平均將由去年的1.25%升至今年的1.45%；加息4次下NIM更可望升至1.65%。他續指，本港銀行料可受惠美國加息速度快於預期，惟貸款增長會因加息而放慢，預期星展香港貸款今年僅錄高單位數增長。

他又相信，迅速重新通關對香港經濟復蘇尤其重要。雖然「跨境理財通」受累封關令該行無法與客戶面對面接觸，但因與大灣區內伙伴在數碼化方面合作，集團去年大灣區業務仍有增長。

倘封關持續太久或影響國際觀感

被問到是否有計劃因封關而將員工調動至其他國家或地區工作，龐華毅表示致力在港營運星展香港，而且大部份星展香港員工都是港人，加上在數碼化下集團能於疫情下不俗地營運，故未有計劃調離員工。星展香港今年計劃增聘約2％人手，他承認封關導致在港招聘人才有壓力，也預期員工流失率今年繼續維持高企，並料工資繼續有通脹。他又不認為清零政策會影響國際對香港國際金融中心的看法，但倘中港間持續封關以及隔離政策阻礙人員出境的舉措持續太久，則有機會影響國際對香港國際金融中心觀感。「我們需清楚知道預期何時才可回復正常。」他表示，並期望本港的人員流動限制很快取消。

對於銀行分行因疫情擴散而關閉，疫苗通行證也可能限制銀行客流，龐華毅稱不預期疫苗通行證會影響分行業務，但客戶缺乏意欲到訪分行則會影響有關業務，又強調數碼化下該行所有客戶已毋須到訪分行亦可使用該行服務。

▲ 星展香港美國今年加息3至4次，該行淨利息收益率有望升至1.65%。

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記者：余倩敏