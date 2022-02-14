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【疫市停業】銅鑼灣崇光百貨突發通知 情人節今日停業一天

理財智慧 14:27 2022/02/14

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香港崇光百貨今天（14日）凌晨在Facebook發出特別通知，指出「為保障所有顧客和同事之健康與安全」，崇光百貨銅鑼灣店會於2月14日暫停營業一天。崇光百貨在聲明中未有交代具體停業原因，暫未知是否有員工或顧客確診有關。

【青姐話】財色兼收迎福虎    資金回流傳統股

這已非崇光百貨於今年宣布停業。就在剛剛本月的5日及6日，崇光百貨銅鑼灣店已因有確診者於店內工作，而需要暫停營業，當時崇光百貨已即時安排全店進行深度清潔及霧化消毒工作，範圍包括所有設施和設備、各樓層空間等，崇光百貨員工亦需即時進行新型冠狀病毒核酸測試。

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責任編輯：嚴浩文

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