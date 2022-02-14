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【英國王室】哈里情人節前夕睇超級碗 同行女唔係梅根？

環球社會熱點 14:33 2022/02/14

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美國職業欖球聯盟(NFL) 的超級碗決賽是美國一年一度盛事，今年賽事已於周日（13日）舉行。已移居美國的英國哈里王子被發現到現場觀賽，雖正值情人節前夕，陪同哈里觀賽的並非其太太梅根，而是堂妹英國尤金妮公主。哈里和尤金妮觀賽時並未身穿球衣表態支持，兩人全程及都有配戴口罩。

威廉撐繼母卡米拉做王后 哈里唔表態 【下一頁】

有網民在社交平台Twitter上發布照片，顯示哈里（Prince Harry）周日和尤金妮（Princess Eugenie）一同在現場觀看超級碗（Super Bowl）決賽。哈里當時身穿白色襯衫及深色外套，尤金妮則身穿深色外套和淺色牛仔褲，頭戴棒球帽，兩人全程配戴黑色口罩。

    點擊圖片放大
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哈里在2020年時就和太太梅根（Meghan Markle）移居美國加州，是次為哈里首次到現場觀看NFL比賽，外界推測他或是來自加州的洛杉磯公羊隊（Rams）粉絲。洛杉磯公羊隊周日晚上以23:20，擊敗辛辛那提猛虎隊（Cincinnati Bengals）。

凱特傳接替哈里一公務 罕有同威廉打對台 【下一頁】

一開始有部分網民誤以為尤金妮是梅根，但其後NFL英國Twitter發布圖片表示，哈里和尤金妮在私人包廂內觀賽。據報尤金妮和哈里關係一向密切，在哈里和梅根去年6月誕下女兒後，尤金妮不但寫信致賀，更在社交平台上分享哈里夫婦照片指為2人感到高興。

梅根去年3月接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問時亦指，在和哈里約會前已認識尤金妮，婚後亦保持良好關係。

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責任編輯：李俊儀

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