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【情人節限定】單身菲律賓公務員只要交短訊證明　即享300港元津貼兼可請假去約會

環球政經 19:30 2022/02/14

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「單身狗」是否與情人節無緣？菲律賓馬尼拉最南邊的自治市Jose Abad Santos市長Jason John Joyce，他的答案是否定的。全因早於8日，他宣布當地的單身公務員只要憑約會短訊，獲得2000元披索（約300港元）的「約會津貼」，更可以名正言順請假去約會。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

市長Joyce早於2月8日首次在Facebook上發文問：「你在2月14日有約了嗎？」。他透露「約會津貼」並非政府福利，而是他自掏腰包「私人醒」。Joyce向傳媒表示：「這是為單身人士分享幸福的小事。」

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不過想要享受此等福利，員工需要於翌日提交自己的約會證據。他們必須提交社交媒體上的信息截圖或手機短信，以來證明他們在2月14日真的有約。最有趣的是，此一措施不接受已婚或已有伴侶者，是「單身狗」專屬的福利。Joyce更表示收到菲律賓其他地方的居民訊息，他們都想參加這個活動。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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撰文 : 陳楚琨

經濟 菲律賓其他 馬尼拉 菲律賓 媒體 情人節 Facebook

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