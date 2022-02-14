西班牙水庫乾涸 封印水底30年神秘村莊意外重現

西班牙乾旱問題惡化，位於西班牙與葡萄牙邊境的水庫乾涸下，儲水量餘下不足15%。當地一條30年前被水淹沒的小村莊，因水庫乾涸意外重現人們眼前。村莊封印多年早已淪為廢墟，但仍吸引大批遊客到訪。

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外媒報道，這條神秘村莊名為Aceredo，位於西班牙西北部加利西亞地區。政府在1992年要興建水庫，所以用水淹沒這條村莊。

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但當地上月的降雨量不足，再加上負責管理水庫的葡萄牙電力公司過度用水來發電，導致水庫加速乾涸，目前儲水量只剩下不足15%。

水庫的水位驟降，Aceredo村莊多年前的舊貌也重現眾人眼前。只見本來佈滿泥濘的地面因乾旱而裂開，而村民多年前居住的房屋屋頂也已經倒塌，露出本來組成橫樑的磚塊。

無人機的鏡頭更拍攝到多座廢棄的建築物，一座疑似過往是咖啡室的房屋旁邊放置了裝滿空啤酒樽的木箱，而一輛舊車也停泊在鏽跡斑斑的石牆旁邊。

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西班牙環境部的數據顯示，該國水庫儲水量為 44%，遠低於過去10年平均約61%的水平，但仍高於2018年出現乾旱時的水平。

外媒引述部門消息人士指，乾旱指數顯示未來幾周儲水不足的情況或會惡化。

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責任編輯：鄭錦玲