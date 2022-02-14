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【員工福利】為吸引員工　美國餐廳取消小費改提高時薪

商業 13:50 2022/02/14

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美國舊金山的一間餐廳的老闆為留住員工，採用創新的「免小費」模式，並為所有員工增加工資、提供全額福利。（法新社圖片）

美國舊金山的一間餐廳的老闆為留住員工，採用創新的「免小費」模式，並為所有員工增加工資、提供全額福利，甚至以餐廳的一定利潤作獎金。

【情人節2022】情人節朱古力門店消費力轉弱　惟網上銷售趨強增一倍

在美國，大多數餐廳不需把勞動力成本計入日常開支中，而是以小費的形式將成本轉移給顧客。員工有機會賺取高昂的「貼士」，不過壞處則是收入不穩定，尤其是在疫情間顧客減少的情況下。

顧客並無不滿菜單價格升

舊金山一法國餐廳Zazie的老闆Jennifer Piallat不惜把菜單價格上調2成，來支付員工時薪。雖然她預料到會有阻力，但消費者實際上對整體變化感到滿意。

在「無小費」的模式下，Piallat的所有員工均獲加薪，時薪上調15美元（約117港元）到20美元（約156港元）不等，平均提高了3%到7%，而廚房員工的工資亦增加3成半。現在，Zazie 的員工每小時掙30美元（約234港元）到65美元（約507港元）不等。此外，每張單的25%更作為收入分成直接獎勵予員工。

另外，有別於一般餐廳，Piallat更為所有全職和兼職員工提供有薪病假和假期、全額資助的健康和牙科保險、有薪產假或陪產假等福利。

利潤最終比一般餐廳更高

「我們把員工當作成年人對待，他們值得擁有真正的工作，」Piallat解釋道。「我們的勞動力成本比大多數餐廳高得多，但食品成本或損失要低得多，因此利潤最終會更高」。

她表示，更成熟、更長期的員工可浪費更少的食物、犯更少的錯誤。將小費排除在外更可以平衡廚房前台和後台的薪酬，並把這種由客人支付侍應工資的行業生態扭轉過來。

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責任編輯：李智美

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