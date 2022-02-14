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【內房危機】萬科企業郁亮指內房步「黑鐵時代」 今年要背水一戰 「不買頭等艙機票」

股樓投資 14:47 2022/02/14

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內房股龍頭萬科企業（02202）主席郁亮早前出席萬科2022年年會總結時表示，內房行業正進入縮表出清去金融化階段，並形容內房正進入「黑鐵時代」，今年更是萬科「破釜沉舟、背水一戰」的一年，亦是新時代的開始。 他亦指，今年員工的收入會大幅下調，更指自己現時搭飛機都不會再坐「頭等艙」。

大行予萬科企業投資評級及目標價﹕

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郁亮解釋，所謂背水一戰，即「要麼死、要麼活，沒有中間狀態」。他亦引述公司高層指，今年的收入肯定大幅下調，因此萬科也要改變，以適應市場變化，公司的福利及補貼等都要跟「黑鐵時代」相適應，薪酬體系也要建立新錨點，否則擺脫不了「黃金時代」的慣性，並指面對已經是10%左右微利的行業，萬科要流程再造，過去大手大腳、做二傳手、假手於人、層層轉包的方式一定是不可行。

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記者：郭秀慧

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經濟 萬科企業（02202） 萬科

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