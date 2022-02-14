【美股焦點】索羅斯買入2千萬股Rivian 總值20億美元

金融大鱷索羅斯（George Soros）旗下的Soros Fund Management在截至上季買入了電動車公司Rivian（RIVN）近2,000萬股的股票。

據外電報道，上周五（11日）美國證券交易委員會（SEC）披露的證券文件顯示，索羅斯在截至去年12月31日的季度購買了近 2,000萬股Rivian股票，當時這些股票價值約20億美元。惟Rivian股價上周五下跌 9%，現時這些股票價值大約117億美元。

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Rivian股價今年至今已下跌43%，該公司早前稱未能達到其2021年的生產目標。亞馬遜（AMZN）擁有Rivian的20%股份，後者將為亞馬遜提供超過10萬輛電動貨車。

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責任編輯：黃苑筠