  • 19°C
香港時間 : 2022214日 (一) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】索羅斯買入2千萬股Rivian 總值20億美元

股樓投資 17:04 2022/02/14

分享：

金融大鱷索羅斯（George Soros）旗下的Soros Fund Management在截至上季買入了電動車公司Rivian（RIVN）近2,000萬股的股票。

據外電報道，上周五（11日）美國證券交易委員會（SEC）披露的證券文件顯示，索羅斯在截至去年12月31日的季度購買了近 2,000萬股Rivian股票，當時這些股票價值約20億美元。惟Rivian股價上周五下跌 9%，現時這些股票價值大約117億美元。

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

Rivian股價今年至今已下跌43%，該公司早前稱未能達到其2021年的生產目標。亞馬遜（AMZN）擁有Rivian的20%股份，後者將為亞馬遜提供超過10萬輛電動貨車。

【美股部署】大摩料美股將現波動 嚴選17隻防禦型股份應對   【下一頁】  

    點擊圖片放大
    +17
    +16

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股
開啟hket App，閱讀全文
索羅斯 電動車 美股

上一篇文章

【二手樓價】業主要錢不要樓　西區寶翠園驚見蝕讓！

下一篇文章

中大民調：六成人認為現非買樓合適時機　四成人稱房屋支出負擔重
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】上車客睇中殘裝荃灣中心　火力全開鋤價至深夜　業主投降減價至409.8萬賣
【有相睇】上車客睇中殘裝荃灣中心　火力全開鋤價至深夜　業主投降減價至409.8萬賣
【異動股】正榮地產周五暴跌近70%　傳實控人部分持股被強制平倉
【異動股】正榮地產周五暴跌近70%　傳實控人部分持股被強制平倉
【居家抗疫】HOME+快速抗原檢測試劑盒 優惠價$338足夠5人使用
【居家抗疫】HOME+快速抗原檢測試劑盒 優惠價$338足夠5人使用
【A股焦點】寧德時代全周累跌近兩成　主要鋰產國智利或將鋰礦國有化
【A股焦點】寧德時代全周累跌近兩成　主要鋰產國智利或將鋰礦國有化
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【美股消息】AMD業績驕人 搶奪Intel市場份額
【美股消息】AMD業績驕人 搶奪Intel市場份額
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款