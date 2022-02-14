【紓困措施】當局申請注資270億元　推出第六輪防疫抗疫基金措施

政府今日（4日）向立法會財委會提交文件，申請向「防疫抗疫基金」注資共270億元，以推出共48項第六輪基金措施，支援受疫情和收緊社交距離措施影響的行業及人士，預計能為約6.7萬個商戶和75萬名人士提供支援。

第六輪「防疫抗疫基金」紓困措施包括4類，其一是因收緊社交距離措施，因而須停業或有限度營運的處所，如餐飲處所、美容院、按摩院、健身中心、電影院及髮型屋等，資助金額是第五輪基金的兩倍。以餐飲處所為例，合資格持牌人可根據其營運的處所面積，獲得一筆過10萬元至50萬元不等的資助。

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其二是為受疫情而重創，和因收緊社交距離措施而間接受影響的行業提供援助，包括旅遊業、酒店、賓館、客運業、洗衣業、洗碗業、職業介紹所和本地漁農生產者等。客運業營運商及從業員可獲一筆過3萬元的非實報實銷津貼，而每艘街渡則可獲2萬元的津貼。

此外，此輪基金亦會支援跨境渡輪及為其提供維修服務的船廠，並向的士及公共小巴提供為期5個月、每公升2元的液化石油氣折扣，或發還40%的相關汽油或柴油支出。元創坊、賽馬會創意藝術中心和藝術空間、香港科學園、創新園及數碼港的租戶可獲為期6個月75%的租金寬減

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第三類是為受重創行業的從業員，以及一直為抗疫作出貢獻的前線人員提供支援。合資格的藝術文化及創意產業的自僱人士，及自由工作者可獲得一筆過1萬元津貼。政府合約承辦商、私人樓宇和工商物業的前線清潔及保安人員、機場工作的特定群組前線員工和安老院及殘疾人士院舍員工提供每月2,000元的津貼，為期5個月。

最後則是新增臨時失業支援，向第五波疫情以來導致暫時失業，並在申請時已失業不少於一個月的中低收入全職或兼職人士（失業前的月薪不超過3萬元），提供劃一的一次性1萬元臨時失業支援。同時會再推出新一輪「創造職位計劃」，在公營及私營機構創造額外3萬個有時限性的職位，以協助失業人士重新就業。

財委會將於明日（15日）以網上會議形式審議這項撥款建議。

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