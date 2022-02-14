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【大行看法】普萊仕：通脹幾近失控、聯儲局被迫採取加息行動　市況料持續波動

股市 13:17 2022/02/14

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【大行看法】普萊仕：通脹幾近失控、聯儲局被迫採取加息行動　市況料持續波動

普徠仕全球多元資產主管兼投資總監Sébastien Page認為，隨著通脹持續高企、聯儲局將步入加息周期、流動性收緊，加上疫情時期的環球經濟非常規現象將會消失等因素，金融市場年初的波動不太可能在短期內減弱，相信市況將進一步波動。

Sébastien Page稱，現階段談及擺脫疫情影響仍言之尚早，但疫情很明顯已經不再是主導市場的驅動因素，對聯儲局加息的憂慮才是導致市場波動的主要原因，因市場很難預測聯儲局的加息方式將會多激進，而面對通脹幾近失控，聯儲局被迫需要採取行動，主席鮑威爾深知需要令通脹降溫。

黑石：美國通脹未見頂　「今年有可能多息多於4次」【下一頁】

「雖然聯儲局需要提高利率以對抗通脹，但市場不希望其行動導致金融環境無序收緊。」

普徠仕多元資產部門的分析顯示，自1974年以來的21個加息周期中，美國股市在加息後的12個月內，有17次錄得正回報；而在第一次加息後的首6個月内，有16次錄得正回報。 雖然在第一次加息後的首六個月內，美元兌世界主要貨幣貶值，但在加息後的12個月内，美元曾升值12次。此外，以歷史標準衡量，「終端利率（terminal rate）」低於歷史水平。 

聯儲局官員戴利：加息應採取衡量步伐【下一頁】

Sébastien Page指，在低利率、被壓抑的需求和大規模的財政刺激政策支持下，美國經濟去年錄得近40年來最強勁的增長，但這些支持因素正在消失，而通脹持續時間越久，對消費者信心的衝擊就越大，並最終對消費者開支和企業利潤帶來更大影響。

他稱，自聯儲局近期公布政策後，美國國債孳息率曲線趨平之勢為2019年至2020年間前所未見，息差的縮窄反映投資者日趨悲觀，並質疑聯儲局在不影響經濟的條件下，能否按其計劃提高利率，雖然現在談論經濟衰退還為時過早，但經濟放緩的可能性似乎正在增加，並超過金融市場的預期。

 

【石Sir一周前瞻及異動股】談俄烏局勢及美國加息｜ 統一企業、第一太平、萬洲國際、 海螺水泥、 鞍鋼及馬鋼

 

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