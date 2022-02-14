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美國超級碗中場表演最老組合 6嘻哈巨星近300歲

環球社會熱點 13:20 2022/02/14

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美國職業欖球聯盟（NFL）的超級碗賽事為當地年度盛事之一，當中的中場表演更是賽事焦點之一。今年超級碗在洛杉磯舉行，為融入當地文化，中場表演邀請多位嘻哈文化代表人物，包括多位說唱傳奇，讓今年的表演組合的年齡接近300歲，成為有史以來最年邁的中場表演組合。

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因應在洛杉磯舉行超級碗（Super Bowl），周日（13日）的賽事中場比賽以嘻哈（Hip Hop）為主題。當地出生的3大黑人說唱歌手Dr Dre﹑Snoop Dogg及Kendrick Lamar聯同女歌手Mary J. Blige﹑ Eminem及50 Cent，成為本次中場表演組合。

Snoop Dogg在表演前曾表示，今次是嘻哈音樂參與全球大型運動盛事的偉大時刻。Snoop Dogg指不少人不希望在如此大場有嘻哈表演，非常高興獲得NFL邀請，參與今次中場表演。

表演片段

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菲市長派錢鼓勵單身員工 情人節可約會兼放假 【下一頁】

雖然6人的嘻哈音樂組合年紀合計達286歲，但眾人均為行內頂級歌手，Dr Dre更是同場4名男說唱歌手成名的幕後推手之一。因此，今次的表演組合飽受好評，眾人演唱自己的名曲，演出後更是讚聲不斷，甚至被譽為最佳中場表演。

身為行內巨頭，6人身家亦不凡，最低者亦有約5,000萬美元（約3.9億港元），組合各人的資產合計足有9.83億美元（約76.68億港元）。

自1993年已故美國巨星Michael Jackson登場表演後，超級碗中場表演成為美國流行樂壇一大盛事，亦是當紅歌手的里程碑。

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責任編輯：吳漢培

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