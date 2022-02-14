【人工智能】印度研究團隊用AI算法　發現60顆行星或存在生命

▲ 近日印度天體物理研究所（IIA）有研究團隊利用人工智能（AI）算法，在總共5,000顆已知的行星中，發現有60顆可能是適合人類居住的行星。（法新社）

科學家一直都渴望在其他行星上找到生命的痕跡，願有朝一日能為人類找到可能適合移居的星球。近日印度天體物理研究所（IIA）有研究團隊利用人工智能（AI）算法，在總共5,000顆已知的行星中，發現有60顆可能是適合人類居住的行星。

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該研究團隊使用一種名為「Multi-Stage Memetic Binary Tree Anomaly Identifier（MSMBTAI）」的新型多階段記憶AI算法，來檢測行星異常情況。這算法可作為一個篩選工具，從觀察到的行星屬性來評估可供人類居住的可能性。

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研究人員先定義地球為一個「異常點」，作為迄今為止已知的數千顆行星中唯一可居住行星。然後利用這標準，探索宇宙中是否存在類似的「異常點」。令人震驚的探索結果是，有60顆行星顯示出類似的異常現象，而這一結果在考慮和不考慮行星表面溫度時也是相同的。研究人員還提出，宇宙中總共可能存在8,000顆行星。

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責任編輯：陳卓賢