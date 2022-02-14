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【生科股】歸創通橋2190再插9%創新低　去年收入雖大增5.5倍、惟產生重大虧損

股市 13:02 2022/02/14

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【生科股】歸創通橋再插9%創新低　去年收入雖大增5.5倍、惟產生重大虧損

歸創通橋 （02190） 公布去年收入增近5.5倍至約1.78億元人民幣，毛利更升近7倍至1.3億元人民幣，毛利率為73%，按年上升14個百分點。歸創通橋今大跌9.4%，報16.3元，續創上市新低。

公司指，去年收入提升主要由於1)在2020年下半年獲批主要產品的銷售收入增加，包括蛟龍顱內取栓支架、Ultrafree藥物洗脫PTA球囊擴張導管和顱內支持導管，並在去年年度貢獻總收入的約70%；2)在2021年，公司獲得了國家藥品監督管理局對另外8種產品的批准，意味較公司2021年年初預期的國家藥監局註冊批准成功率為100%。在獲批的產品當中， 顱內球囊擴張導管(Rx)和PTA球囊擴張導管對收入增長起到了重要作用；及3) 銷售、市場營銷以及分銷網絡的有效建立，有助於獲批產品的商業化。

至於毛利率的提升主要由於採購量增長帶來的原材料價格降低；及公司不斷改善生產技術平台和不斷增加的產量，從而提高生產效率。

不過，公司提到，就去年6月22日的招股章程中所披露，公司將繼續在2021年產生重大虧損，因為公司繼續加大研發活動的投入，以擴大產品開發和尋求在研產品的監管批准。

【石Sir一周前瞻及異動股】談俄烏局勢及美國加息｜ 統一企業、第一太平、萬洲國際、 海螺水泥、 鞍鋼及馬鋼

 

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編輯：姚卓然

港股 生物科技 歸創通橋—B（02190）
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