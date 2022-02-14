【加密貨幣】加密貨幣彈跳QR Code廣告成大熱　比特幣作迎新優惠吸用戶

▲ 美國加密貨幣交易所Coinbase投放在超級盃的廣告成為大熱，有大量用戶湧入Coinbase程式，導致程式難以負荷，已暫時關閉。（官方Twitter資料圖片）

美國國家橄欖球聯盟（NFL）第56屆超級盃（Super Bowl）美式足球總決賽於今（14）早開賽，每年超級盃的廣告也是各大公司必爭之地。今年，有多間加密貨幣公司在超級盃中投放廣告，當中以美國加密貨幣交易所Coinbase投放在超級盃的廣告成為大熱，有大量用戶湧入Coinbase程式，導致程式難以負荷，已暫時關閉。

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據外媒《The Verge》報道，Coinbase發布60秒的廣告，主要由彩色彈跳二維碼（QR Code）組成，讓人聯想起標誌性的彈跳DVD標誌。掃描該彈跳的二維碼後，觀眾會被帶到Coinbase 的促銷網站，向新註冊用戶免費提供價值15 美元（約117港元）的比特幣作為迎新優惠，另外，新註冊用戶更有機會獲得300 萬美元（約2340萬港元）贈品。

由於上述促銷為限時優惠，其新客戶必須在2月15日之前完成登記，方可獲得價值15 美元（約117港元）的免費比特幣，因此Coinbase的應用程式一時間有大量網民湧入。

事實上，在Coinbase彈跳QR Code廣告亮相後不久，Facebook母公司Meta也在Twitter上發布類似的彈跳廣告，該二維碼鏈接到Meta計劃在超級盃賽後舉辦，由美國搖滾樂團Foo Fighters主導的虛擬實境（VR）派對。

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ Facebook母公司Meta也在Twitter上發布類似的彈跳廣告，該二維碼鏈接到Meta計劃在超級盃賽後舉辦，由美國搖滾樂團Foo Fighters主導的虛擬實境（VR）派對。（官方影片截圖）

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責任編輯：文睿

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