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【加密貨幣】加密貨幣彈跳QR Code廣告成大熱　比特幣作迎新優惠吸用戶

科技 14:48 2022/02/14

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美國加密貨幣交易所Coinbase投放在超級盃的廣告成為大熱，有大量用戶湧入Coinbase程式，導致程式難以負荷，已暫時關閉。（官方Twitter資料圖片）

美國國家橄欖球聯盟（NFL）第56屆超級盃（Super Bowl）美式足球總決賽於今（14）早開賽，每年超級盃的廣告也是各大公司必爭之地。今年，有多間加密貨幣公司在超級盃中投放廣告，當中以美國加密貨幣交易所Coinbase投放在超級盃的廣告成為大熱，有大量用戶湧入Coinbase程式，導致程式難以負荷，已暫時關閉。

【加密貨幣】報告：逾6成美國人相信　加密貨幣將在5年內被廣泛接受

據外媒《The Verge》報道，Coinbase發布60秒的廣告，主要由彩色彈跳二維碼（QR Code）組成，讓人聯想起標誌性的彈跳DVD標誌。掃描該彈跳的二維碼後，觀眾會被帶到Coinbase 的促銷網站，向新註冊用戶免費提供價值15 美元（約117港元）的比特幣作為迎新優惠，另外，新註冊用戶更有機會獲得300 萬美元（約2340萬港元）贈品。 

由於上述促銷為限時優惠，其新客戶必須在2月15日之前完成登記，方可獲得價值15 美元（約117港元）的免費比特幣，因此Coinbase的應用程式一時間有大量網民湧入。

事實上，在Coinbase彈跳QR Code廣告亮相後不久，Facebook母公司Meta也在Twitter上發布類似的彈跳廣告，該二維碼鏈接到Meta計劃在超級盃賽後舉辦，由美國搖滾樂團Foo Fighters主導的虛擬實境（VR）派對。

    點擊圖片放大
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  • Facebook母公司Meta也在Twitter上發布類似的彈跳廣告，該二維碼鏈接到Meta計劃在超級盃賽後舉辦，由美國搖滾樂團Foo Fighters主導的虛擬實境（VR）派對。（官方影片截圖）

【加密幣】北韓黑客去年盜4億美元加密幣　去中央化利洗黑錢

【網絡安全】殭屍網絡病毒都變種！　黑客成功盜取50萬美元加密貨幣

責任編輯：文睿

三星（Samsung）上周舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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