【美股期貨】道指期貨升72點　納指期貨升0.5%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

俄烏局勢持續緊張，美國國務院發言人表示，國務卿布林肯已接受邀請，下周將與俄羅斯外長會談，市場憧憬俄烏問題通過外交途徑解決，美股期貨周五於亞洲時段上升。道指昨經歷2022年最差一日後，道指期貨升近200點，納指期貨升逾0.7%。美國今日將公布1月二手樓銷售、1月領先指數。

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即市走勢：

【20：00】道指期貨升72點，納指期貨升0.5%。

【17：05】道指期貨升193點，納指期貨升逾0.7%。

【12：56】【投行監管】摩根士丹利與華爾街關係網據報遭調查 傳涉大宗交易前放風

【12：36】道指期貨升224點，報34536點；標指期貨升32點，報4412點；納指期貨升121點或0.9%，報14293點。

【12：30】【俄烏衝突】外資行列俄烏局勢三情境及結果 若全面入侵恐延後美國加息

【11：22】【Facebook母企】Meta高位失4萬億市值 拱手助騰訊重上全球十大市值公司

【10：09】【美股焦點】沃爾瑪Walmart第四季業績勝預期 啟動100億美元回購、股價逆市大升4%

【08：10】【美企業績】串流影音平台Roku收入、指引遜預期 股價盤後大跌兩成

==以下2月17日（周四）股市==

俄烏緊張升溫，兩國互稱對方開火，美國總統拜登指俄數日內攻烏，投資者紛紛拋售，美股跌勢加劇 ； 道指曾瀉688點，避險情緒升溫，金價突破1900美元大關。

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道指收市瀉622點，報34312點；標指跌94點，報4380點；納指跌407點或2.88%，報13716點。特斯拉（Tesla）跌5.1%，沃爾瑪業績佳兼回購，股價逆市升4%。

拜登表示，多種跡象顯示，俄羅斯正準備於數日內入侵烏克蘭，並稱烏克蘭政府軍與境內獲俄羅斯支持的反對勢力，在烏克蘭東部交火，是為俄軍入侵烏克蘭制造藉口。

克里姆林宮指責拜登的言論製造緊張，加劇了緊張局勢。

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）重申，聯儲局應當在未來3次議息會議合共加息1厘，他支持在第二季開始縮表，以應對通脹升勢。他認為聯儲局未能實現通脹目標，因此應尋求在7月初之前共加息1厘。

他亦表示，不認為加息會引發美國經濟衰退風險，料今年失業率降至3%以下。

美滙指數升0.14%至95.83；美10年債息回落至2厘之下。紐約期油挫2%，收報91.76美元；布蘭特期油跌1.94%，收報92.97美元。

歐股向下，英、法及德股分別跌0.87%、0.26%及0.67%。

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重點新聞：

【議息紀錄】儲局暗示短期可加息 或大幅縮表

即市走勢：

【02：27】熱門中概股高開低走，霧芯科技（美：RLX）跌近5%，嗶哩嗶哩（美：BILI）跌超3%，台積電（美：TSM）跌2.33%。

【02：24】市場消息：在意大利的倡議下，歐盟國家正在討論將能源行業，排除在對俄羅斯可能的制裁之外。

【02：22】納指跌2%，道指跌約400點，標指跌1.38%。科技板塊Mercadolibre和Okta跌超8.1%，英偉達跌7.6%，特斯拉跌超4.5%，中概股拼多多則漲超0.7%，百度漲1.6%，卡夫亨氏漲2.6%，思科漲超3.8%。

【02：15】聯合聲明顯示，歐盟國家在安理會重申支持烏克蘭領土完整，呼籲全面執行《明斯克協議》。

【02：10】美國30年期通脹保值國債（TIPS）損益平衡通脹率漲至0.2%，創2021年3月份以來新高，此前美國財政部發售90億美元30年期TIPS。

【02：00】歐洲債市：避險買盤推動德債、英債走高

德國、意大利和英國10年期國債收益率，勢將創下去年11月以來的最大單周跌幅，烏克蘭地緣政治局勢持續緊張，避險買盤推高國債。貨幣市場下調了對歐洲央行加息的預期，將首次加息25個基點的時間，從9月推遲至了10月；歐洲央行的Lane警告不要對短期通脹高企反應過度；稱過早收緊政策可能給需求帶來負面影響。

受避險需求影響，英債連續第二天牛市趨陡，此前英國10年期收益率跌至一周低點；貨幣市場下調英國央行的加息押注，預計到12月加息144個基點，周三預期為148個基點。

【02：03】聖路易斯聯儲行長：利率可能必須高於中性水平才能遏制通脹

聖路易斯聯儲行長布拉德（James Bullard）稱，控制通脹可能需要把利率調整到高於中性利率的水平，聯儲局必須為這個做好準備。他認為中性利率約為2厘，而其他一些決策者認為高於2厘。

他指聯儲局沒理由無法象以往那樣縮表，儲局可以通過許多方式管理好「到7月份加息100個基點」＜更重要的是正確把握利率的大局。至於召開聯邦公開市場委員會（FOMC）臨時會議，並非迫在眉睫。

【01：57】據塔斯社消息，俄羅斯外交部發言人Zakharova表示，俄方驅逐美國外交官屬於反制/報復性行動。

【01：57】俄羅斯外交部：莫斯科方面以牙還牙驅逐了美國副大使戈爾曼。此前，俄羅斯外交官被驅逐出華盛頓。

【01：52】據衛星新聞：烏克蘭方面準備恢復會談，包括領導人級的會談

【01：50】烏克蘭駐聯合國大使表示，如果俄羅斯選擇升級局勢，烏克蘭將保衛自己

【01：50】方舟基金創始人Cathie Wood表示，倘若聯儲局3月加息50個基點，將逆轉收益率曲綫

【01：41】現貨金升穿1900美元關口，最新報1900.13美元，漲1.63%，為去年6月11日來首次，較即日低位走高逾30美元。

COMEX黃金期貨最新報1902.30美元，漲1.65%。

【01：41】英國、波蘭和烏克蘭發表聯合聲明， 同意制定三方合作備忘錄

英國外交部當地時間17日表示，英國、波蘭和烏克蘭當天發表聯合聲明，同意制定三方合作備忘錄。聲明說，這三個國家將加強戰略合作，以維護烏克蘭的穩定。

【01：41】美國30年期抵押貸款利率飈升至3.92%，創2019年5月以來最高

美國抵押貸款利率正在逼近4%。房地美聲明稱，30年期房貸利率平均為3.92%，高於上周的3.69%，創2019年5月以來的最高水平。這是抵押貸款利率連續第二年攀升，追隨美國10年期債息漲勢，10年期債息上周自2019年7月以來首次突破2%。

【01：41】歐洲股市下跌；道瓊歐洲STX 100收跌3點，跌幅0.69%，報464點

德國DAX30指數收跌102點，跌幅0.67%，報15267點；

英國富時100指數收跌66點，跌幅0.87%，報7537點；

法國CAC40指數收跌18點，跌幅0.26%，報6946點；

西班牙IBEX35指數收跌66點，跌幅0.76%，報8671點；

意大利富時MIB指數收跌300點，跌幅1.11%，報26669點

【01：34】方舟基金創始人Cathie Wood表示，Roblox（美：RBLX）是「玩轉元宇宙的最佳方式之一」。

【01：29】雅寶（美：ALB）下跌將近18.68%，創該公司美國IPO以來最大盤中跌幅，業績報告顯示，該公司盈利預期遜於投資者預期。

【01：25】現貨黃金上漲1.5%，報1897.67美元。

【01：17】媒體：美國要求俄羅斯就「不會入侵烏克蘭」發表聲明

法新社消息，美國政府剛敦促俄羅斯就「不會入侵烏克蘭」發表聲明。總統拜登又再次稱，俄羅斯可能在「接下來幾天內」對烏克蘭發起攻擊。（環球網）

【01：11】納指跌逾1.8%；道指瀉398點或1.1%；標指跌1.1%

【00：51】俄羅斯5年期信用違約互換價格進一步上漲，較周三收盤的251個基點上升35個基點，此前美國表示，烏克蘭前綫遭受炮擊後，戰爭似乎迫在眉睫。烏克蘭主權美元債券下跌近5美分，俄羅斯債券下跌超過3美分。

【00：31】據衛星新聞，克里姆林宮表示，美國總統拜登有關俄羅斯可能於近日進攻烏克蘭的言論製造緊張。

【23：39】拜登聲稱俄羅斯可能在幾天內對烏克蘭起攻擊，道指成分股3M跌超3%，高盛和卡特彼勒等跌超2%。半導體板塊跌超3%，銀行板塊跌超2%。標普科技板塊跌約2%，金融、通信、醫療保健、工業、原材料板塊至少跌超1.3%，能源板塊也跌超0.5%。

【23：39】道指一度跌逾500點，低見34427點，納指跌逾1.6%，標指跌逾1.4%。

【23：10】道指跌425點，納指跌逾1.2%，標指跌逾1.2%。中概股逆市爆上，貝殼（美：BEKE）、拼多多（美：PDD）、小鵬汽車（美：XPEV）升約4%。

【22：30】美股開市，道指跌223點，納指跌逾0.8%，標指跌0.7%。

【21：37】道指期貨跌125點，納指期貨跌0.6%。

【21：30】【美國失業救濟金人數】美國上周新申失業救濟金人數回升至24.8萬人 差過預期

【21：30】【美國經濟數據】美國1月新屋動工跌4.1% 遜預期

【19：05】道指期貨跌139點，納指期貨跌近0.6%。

【16：59】烏克蘭軍方稱俄羅斯佔領軍向盧甘斯克地區的村莊開火。道指期貨跌171點，納指期貨跌逾0.5%。

【16：37】道指期貨跌204點，報34730點；標指期貨跌28點，報4446點；納指期貨跌107點或0.7%，報14496點。

【12：25】道指期貨跌135點，報34798點，納指期貨跌0.8%，報14486點，標指期貨跌24點，報4450點。美國10年期債息報1.97厘。

金價方面，現微升0.2%，報1875美元。至於油價，紐約期油跌0.8%，報92.89美元，布油跌0.7%，報94.18美元。

【12：20】【美企業績】思科上季業績勝預期 宣布150億美元回購計劃、盤後一度彈6%

【美股業績】Shopify挫16% 上季收入按年增41%至13.8億美元

【美股焦點】Google仿傚蘋果改革隱私規則 Meta僅跌2%

【美股焦點】Nvidia業績再創季度新高 超市場預期

*環球形勢點睇，對滙豐有何影響？外滙專家盧楚仁為你分析歐元英鎊走勢*

==以下2月16日（周二）股市==

聯儲局今晨公布1月議息會議紀錄，暗示短期內適宜加息；未來大幅縮表也是合適的行動，將在未來數次會議上，決定是否啟動縮表計劃。市場繼續評估俄烏局勢，以及通脹上升對央行政策的影響，美股周三午後跌幅收窄。

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道指一度挫346點，尾段曾反覆轉升，收市跌54點，報34934點；標指升3點，報4475點；納指跌15點，報14124點。歐股收市反覆靠穩，Stoxx 600收市微升0.04%。

特斯拉（Tesla）股價收市轉升0.1%；Airbnb今季預訂表現報喜，股價升3.65%；電商Shopify預告今年增長放慢，股價急挫16.5%。

美國10年期債息回落1.1基點，至2.036厘 ； 紐約4月期金收報1871.5美元，升0.8%。

俄羅斯宣布已撤回在烏克蘭邊境演習的部分部隊。不過美國及北約表示，俄軍實際上仍加強部署在烏克蘭邊境。美國總統拜登揚言，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將會制裁俄方，歐洲將會削減俄羅斯供應的天然氣使用量；英國首相約翰遜稱，英國的制裁對象將包括俄羅斯的銀行及企業。

俄烏局勢風險未除，紐約期油反彈1.72%，收報93.66美元，布蘭特期油漲1.64%，收報94.81美元。

加拿大公布，1月通脹按年升5%，創40年新高，較市場預期的4.8%高；去年12月CPI升4.8%。

曾多次發布涉中資股沽空報告的沽空機構渾水（Muddy Waters），據報受到美國司法部調查，集中於是否透過提前分享沽空報告，或者參與非法交易的策略，壓低股價。司法部已經查封數十間沽空機構的硬件、交易記錄和私人通訊資料，以舉證參與違規沽空活動的投資者之間，廣泛實施串通 ； 包括一種稱為「幌騙」（spoofing）的交易策略，透過向市場投放假單，推動股價漲跌。另一種是「搶帽子」交易，即激進的沽空者在沒有披露下，將所持的頭寸套現。

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即市走勢：

【02：44】COMEX 4月黃金期貨收漲0.8%，報1871.50美元。

【02：11】全球最大的股東諮詢研究機構Institutional Shareholder Services敦促蘋果（美：AAPL）股東進行投票，以反對行政總裁庫克9,900萬美元薪酬。

【02：03】美國室內健身器材製造商Peloton（美：PTON.O）跌5%，分析師預計隨著疫情漸入尾聲，Peloton將面臨巨大的核心業務收入挑戰。

【01：55】Sinara FC給予Alphabet公司超配的初始評級，目標價3,500美元，即較現價上漲29%。Alphabet公司的平均目標價為3,490.72美元。

【01：36】烏克蘭總統澤連斯基稱，烏克蘭方面沒有看到俄羅斯撤軍。

【01：36】波蘭央行行長Glapinski表示，央行將採取一切必要措施，持續降低通脹。

【01：33】英債收益率領跌歐洲主權債收益率，投資者對各大央行的加息預期降溫

週二（2月8日）歐市尾盤，德國10年期國債收益率跌3.2個基點，報0.276%。

法國10年期國債收益率跌3.0個基點，報0.749%。

英國10年期國債收益率跌5.8個基點，報1.524%。

意大利10年期國債收益率跌4.7個基點，報1.910%。

西班牙10年期國債收益率跌3.4個基點，報1.272%。

希臘10年期國債收益率跌3.4個基點，報2.670%。

【01：28】據衞星新聞，北約秘書長斯托爾滕貝格在北約成員國國防部長會議首日會談結束後表示，與俄羅斯討論導彈和進攻性武器的最佳途徑是直接談判。

【01：20】歐盟委員會主席馮德萊恩與意大利總理德拉吉就烏克蘭問題通電話。通話後，馮德萊恩在社交平台上發布消息說，期待烏克蘭局勢緩解。在通話中雙方還就歐盟和意大利，在能源安全供應方面的準備狀態進行討論。

【01：04】據市場消息，Meta Platforms（美：FB）全球事務副總裁Nick Clegg將晉陞為全球事務總裁。

【00：57】美股社交媒體板塊普跌，Shopify（美：SHOP）現跌17.48%，容聯雲（美：RAAS）跌7.72%，Zoom（美：ZM）跌4.74%，Block（美：SQ）跌3.59%，DocuSign（美：DOCU）跌3.44%。

【00：55】法國外長勒德里昂：七國集團（G7）外長將於周六（19日）在慕尼黑舉行會議

【00：46】美股新能源車板塊走弱，Sono Group（美：SEV）跌3.34%，小鵬汽車（美：XPEV）跌2.5%，理想汽車（美：LI）跌超2%，特斯拉（美：TSLA）跌1.33%。

【00：45】烏克蘭國防部長：最新的烏克蘭情報報告顯示，俄羅斯方面沒有撤軍

【00：39】歐股收市主要指數普遍下跌，德國DAX指數跌0.26%，英國富時100指數跌0.06%，法國CAC40指數跌0.21%

【00：33】紐約原油期貨漲超3%，現報94.86美元；倫敦布蘭特原油期貨漲2.66%。

【00：24】道指跌幅擴大，現跌220點或0.6%，納指跌幅略收窄至逾1%，標指跌0.6%。

【23：05】道指跌190點，納指跌逾1.2%，標指跌0.7%。

【22：30】美股開市，道指跌77點，納指跌近0.8%，標指跌0.4%。

【21：57】道指期貨跌37點，納指期貨跌0.2%。

【20：05】道指期貨跌38點，納指期貨升1點。

【18：37】道指期貨跌百點，三大指數期貨均跌約0.3%。

【17：16】道指期貨升121點，納指期貨升近0.3%。

【17：15】烏克蘭危機降溫，歐股小幅上揚。德股升近0.4%，法股升近0.3%，英股升0.1%。

【12：36】道指期貨跌69點，報34919點；標指期貨跌13點，報4457點；納指期貨跌58點或0.4%，報14562點。

【11：32】【TSLA】馬斯克504萬股Tesla股份、時值450億港元捐給誰？ 聯合國WFP否認收到捐款

【09：47】【TSLA】Tesla與澳洲鋰礦商Liontown簽訂5年鋰礦石採購協議 2024年起年採購量至少10萬乾公噸

【08：19】【Binance】幣安據報被美國證交會調查 調查創始人與兩家交易所的關係

【08：19】【美企業績】「元宇宙第一股」Roblox業績遜預期 盤後急挫15%、1月收入料升逾六成

【07：41】【美股業績】Airbnb季績及指引勝預期 股價盤後升4%

==以下2月15日（周二）股市==

烏克蘭危機再降溫，俄羅斯軍隊在演習後，無進一步出擊，而是返回基地 ； 俄羅斯總統普京指準備與美國、北約就安全問題舉行更多會談。消息刺激美股周二大幅反彈，油價急挫。

截至今晨5時，美10年債息重上2厘，報2.049厘；道指升422點，收報34988點；納指升348點或2.5%，報14139點；標指升69點，報4471點；俄羅斯股市急升5%。

特斯拉（Tesla）飆5.3%，英特爾斥54億美元收購Tower Semiconductor，股價漲1.8%。

油價方面，紐約期油跌3.68%，報91.95美元，布蘭特期油跌3.42%，報93.18美元。油股受壓，雪佛龍價跌0.73%。

俄羅斯國防部長Sergei Shoigu表示，俄羅斯大規模軍演的部分演習已經完成，其餘亦將結束。克里姆林宮一再否認有入侵計畫，普京周二與到訪的德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）會談後稱，俄方不想開戰，並準備就飛彈與其他議題繼續與西方談判，降低地緣緊張局勢。美國總統拜登表示，俄羅斯入侵烏克蘭的風險仍然存在，美國尚未能核實俄羅斯已經撤出部份軍隊的講法。

避險需求減弱，美滙指數跌0.38%至95.01；比特幣飆4.5%，報約4.42萬美元。油價從7年高位回落 ； 現貨金價一度倒跌1.47%至1843.8美元。

歐洲央行管委維勒魯瓦表示，歐央行在6月會議之前，不需要做出加息決定。歐股收市升1.43%。

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道指收市升422點，收報34988點，標指升1.6%，收報4471點，納指升2.5%，收報14139點，油價急瀉近4%，紐油跌穿92美元，布油退守93關。

芯片股升勢勁，Nvidia升9.2%，AMD升6.3%，TESLA大升5.3%，突破900美元關，收報922.43美元。

航空和郵輪股領漲，能源股則因油價跌而普遍走低。美國航空升8.1%。

俄羅斯總統普丁與德國總理在莫斯科會晤後表示，俄羅斯「很長時間以來，幾十年來」一直是可靠的能源供應方，供應從未發生過一次中斷，並指一切都基於市場原則，對此沒有絲毫問題和疑問。

俄羅斯股市急升5%，俄羅斯驚慌指數急跌4%。盧布升0.9%。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）應邀和美國國務卿布林肯通電話。俄方強調，有必要在向美國和北約發出安全保障建議的背景下，按照普京和拜登在2月12日的電話交談中達成的共識，繼續加強合作。

美國1月生產者價格指數（PPI）創2021年7月以來新高。

美國10年期債息躍升至2.04厘。投資於俄羅斯大型股票的美國交易基金VanEck Russia ETF大幅攀升。

歐洲央行管委維勒魯瓦表示，歐央行在6月會議之前，不需要做出加息決定。

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即市走勢：

【02：05】歐洲債市：德債下跌 意大利國債持穩 收益率曲線趨陡

歐元區債券大多熊市趨陡，因有跡象顯示烏克蘭地緣政治緊張局勢降溫，近期的避險買盤離場，市場也在消化比利時長期債券的發行。

意大利引領歐元區非核心短期債券走高，此前宣布將於周三回購債券；意大利債券基本持平，此前10年期收益率一度上升3個基點，至1.998%，為2020年5月以來的最高水平。

歐元區長期核心、半核心債券表現落後，此前比利時發行了50億歐元的30年期債券。隨著避險交易的離場，英債收益率曲線趨平，短端走低；長端走高，週二10年期債券拍賣後，要等到3月2日才會有發債安排。

【01：55】歐洲央行管委維勒魯瓦表示，歐央行在6月會議之前，不需要做出加息決定，央行可能需要更多時間來決定是否加息。

歐洲央行將在3月考慮資產購買計劃的購買日程，央行對政策變化的速度有充分的選擇權。計劃中的常規債券購買將於2022年三季度結束。歐洲央行的貨幣政策調整屬於正常化，而非收緊貨幣政策。

【01：45】據法新社，法國總統馬克龍和美國總統拜登都認為，俄羅斯的撤軍需要核實。

【01：20】道指漲358點，漲幅為1.04%，報34924點，稍早前曾最多升481點；納指漲234點，漲幅為1.7%，報14025點，此前曾漲逾2%；標指漲62點，漲幅為1.42%，報4464點。

【01：00】美國抗疫概念股普漲，Vaxart（美：VXRT）漲近7%，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）漲近6%，Ocugen（美：OCGN）漲超5%，BioNTech SE（美：BNTX）漲約5%、Moderna（美：MRNA）漲超4%。

【00：50】維珍銀河（美：SPCE）漲幅擴大至30%，此前宣布太空飛行機票將於2月16日開售，總價為45萬美元，客戶將支付15萬美元的初始費用，並在航班起飛前支付最後一筆款項。

【00：48】英國首相約翰遜對歐盟委員會主席馮德萊恩表示，在烏克蘭問題上，可以採取更多措施來加強協調。

【00：48】俄美外長通話，拉夫羅夫強調有必要繼續加強合作

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）應邀和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話。俄方強調，有必要在向美國和北約發出安全保障建議的背景下，按照普京和拜登在2月12日的電話交談中達成的共識，繼續加強合作。

【00：38】烏克蘭局勢緩和，美股升幅擴大，道指升451點或逾1.3%；納指升幅逾2%，升287點，報14078點；標指升逾1.4%

【00：38】歐股收市主要指數均漲超1%

歐股收市主要指數普遍上升，德國DAX指數漲1.98%，英國富時100指數漲1.03%，法國CAC40指數漲1.86%。

【00：32】美國參議院共和黨成員將拖延銀行委員會，對聯儲局金融監管事務主管提名人拉斯金（Sarah Bloom Raskin）的表決日期。

【00：14】多隻中概股造好，好未來漲超20.7%，高途教育漲13.2%，掌門教育漲超7.9%，網易有道漲7.8%，新東方漲7.5%。

【00：12】美股石油股集體走低，西方石油、馬拉松石油跌逾3%，埃克森美孚、道達爾、雪佛龍跌逾1%。

【23：49】納指漲幅擴大至2%，Tower半導體漲超42%，英偉達漲超6%，特斯拉漲超5%。

【23：27】世界銀行首席經濟學家萊因哈特表示，陷入債務危機或面臨債務危機風險的國家比例「令人擔憂」。

【23：06】中概股普遍走高，好未來漲超20%，愛奇藝漲超10%，嗶哩嗶哩、老虎證券漲超6%，蔚來汽車、理想汽車漲超5%。

【23：00】油價急瀉5%，紐油跌穿91美元，布油跌穿93關

【22：30】道指高開301點，報34871點，納指升1.5%，報13998點，標指升43點，報4445點。

【18：26】道指期貨升268點，納指期貨升1.7%，標指期貨升50點。紐約期油跌2.8%，每桶報92.75美元，布油跌2.6%，報94.01美元。

【16：34】道指期貨升逾200點，油價下跌，紐油跌穿94美元，布油跌穿95關。

【12：40】道指期貨跌23點，報34543點；標指期貨升1點，報4403點；納指期貨升21點或近0.2%，報14290點。

【11：35】【大戶持倉】淡馬錫清倉Uber、騰訊音樂 增持Robinhood等多隻消費相關股

【10：40】【TSLA】馬斯克捐出504萬股Tesla股份、時值450億港元 同期聯合國WFP要求協助飢餓問題

【10：15】【股神巴菲特】微軟宣布購動視暴雪前 巴郡購買約10億美元動視暴雪股票

【09：27】橋水基金上季繼續增持阿里京東等中概股 清倉亞馬遜Netflix

【08：42】【騰訊持股】印度禁止54款中國App SEA旗艦遊戲Free Fire在列、股價暴跌18%

==以下2月14日（周一）股市==

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市場關注烏克蘭局勢，及調整對聯儲局收水的預期，外圍劇烈波動。美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）再發表鷹派觀點，美股如坐過山車，道指反覆受壓。道指收市跌171點，報34566點；標指跌16點，報4401點；納指跌不足1點，報13790點。

【美國加息】儲局官員布拉德：重申7月前加息100點子觀點 儲局信譽已岌岌可危

烏克蘭危機正經歷最嚴峻的一周，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）宣布，鑑於局勢變化，考慮到大使館職員的人身安全，決定將設在烏克蘭首都基輔的美國大使館，遷移至西部城市利沃夫（Lviv）。

資金湧入黃金及債市避險，金價創3個月高，紐約期金周一收市升27.3美元或1.5%，報1,869.4美元。10年美債息曾低見1.903厘，在布拉德發表言論後，重越2厘高位，高見2.029厘。

【美股焦點】倘俄羅斯烏克蘭開戰 大摩預警美股「極地漩渦」

據報聯合國秘書長向俄羅斯外交官表達了對烏克蘭周邊緊張局勢的擔憂，並歡迎外交官為化解危機所做的持續努力。

德國總理Olaf Scholz周一前往烏克蘭基輔，翌日與普京會面，謀求盡力通過外交解決。烏克蘭已要求48小時內，與俄羅斯會面，任何的好消息，亦隨時觸發股市大挾淡倉。俄羅斯否認入侵計劃，不過，短綫戰爭風險，對經濟會否有實質影響，是後市走勢的關鍵。華盛頓警告，如果普京下令軍隊進入烏克蘭，美國將實施制裁。

CNBC報道，埃及、以色列、塞浦路斯等國官員出席研討會時表示，非常關注國際油價可能升穿每桶100美元。油價周一上漲，紐約3月期油報95.46美元，升2.36美元或2.53%；布蘭特期油報96.48美元，升2.04美元或2.16%。

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重點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦周四FOMC會議紀要 多位儲局官員將講話 Nvidia、Walmart等業績放榜

【美國加息】大摩警告加息導致經濟停滯 中金：10年債息或突破2.5厘

【法盛調查】亞洲基金調查：大量資金進出被動型基金加劇市場波動

即市走勢：

【01：52】大型科技股走高，推動納指漲113點或0.8%；道指跌61點或0.18%；標指跌1點；美國10年債息升7基點，報2.0154厘；2年期債息升逾10基點，報1.6031厘。

油價造好，紐約期油升逾0.6%，報93.71美元，倫敦布蘭特期油升0.4%， 報94.79美元；現貨金升逾0.2%，報1863.79美元。

【01：38】據ELECTREK消息，特斯拉據悉正在接受在中國建造第二個超級工廠的競標。

【01：35】Lucid集團漲約9.2%領跑，SPLK漲超8.6%，AMD和Zoom通訊漲超3.9%，Netflix、特斯拉、英偉達、Mercadolibre也至少漲超3.5%，WBA則跌2.5%，莫德納跌12.1%。

【01：31】烏克蘭國家安全與國防委員會秘書：烏方不認為俄將在近期對烏發動「大規模進攻」

當地時間2月14日，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫表示，目前的局勢「完全在控制之下」，看不到俄羅斯會在16日或17日發動「大規模進攻」的迹象。與此同時，他表示來自俄羅斯的威脅始終存在，丹尼洛夫強調，烏克蘭的軍隊以及安全和國防部門，已準備好迎接面臨的任何挑戰。

【01：27】美債期貨成交量飆升，因據報烏克蘭認為俄方未來幾天不會發動襲擊

據國際文傳電訊社，烏克蘭安全委員會秘書長認為，俄羅斯不會在未來幾天對烏克蘭發動全面襲擊。美國國債期貨成交量應聲激增，市場波動劇烈。3分鐘內，10年期債券合約成交量達到7.64萬份，價格在125-25和126-00之間波動，後來回落至盤中低點125-25附近。

債券期貨成交2.06萬份，5年期債券合約成交4.07萬份美國國債走低，短期收益率上漲近11個基點，10年期國債收益率在2.02%左右，盤中上漲約8個基點

【01：23】13F報告顯示，老虎環球2021年四季度增持小鵬汽車和理想汽車，減持微軟和亞馬遜，清倉塗鴉智能和SPLK，建倉做多YMM。

【01：20】據衛星新聞，聯合國秘書長向俄羅斯外交官表達了對烏克蘭周邊緊張局勢的擔憂，並歡迎外交官為化解危機所做的持續努力。

【01：09】布林肯與烏克蘭外長通話， 稱首要任務是推動局勢降級

美國國務院表示，國務卿布林肯周一與烏克蘭外長Dmytro Kuleba通電話。布林肯指出，美國和盟友仍然團結一致，致力於烏克蘭的主權和領土完整，包括保障經濟和金融穩定

【00：53】美國國務院表示，美國副國務卿謝爾曼和歐盟委員會主席馮德萊恩重申，俄羅斯方面進一步的入侵措施，將會給俄羅斯聯邦帶來嚴重代價

【00：51】據衛星新聞，俄羅斯外長與伊朗外長討論《聯合全面行動計劃》（JCPOA）以及西方國家加劇烏克蘭周邊局勢的情況

【00：50】美國國務院表示，美國副國務卿謝爾曼和歐盟委員會主席馮德萊恩，今天在電話中討論通過外交手段解決俄烏危機，並敦促俄羅斯緩和緊張局勢

【00：43】歐洲央行行長拉加德表示，在淨債券購買結束之前不會加息，預料歐元區通脹今年內將會有所下降。

【00：32】美股半導體股反彈，AMD漲逾4%，英偉達漲逾3%，美光科技、凌雲半導體漲超2%，恩智浦、博通、高通、英特爾等紛紛走高。

【00：30】歐洲STOXX 600指數初步收跌2.05%，報459.94點。德國DAX 30指數初步收跌2.35%，報15063.67點。

法國股指初步收跌2.49%，英國股指初步收跌1.98%，意大利股指初步收跌2.39%。

【00：26】美股大型科技股普漲，Netflix漲逾4%，亞馬遜漲逾3%，谷歌漲逾1%，微軟漲0.2%，蘋果漲0.11%。

【00：15】布蘭特原油期貨漲破95美元關口，最新報95.01美元；紐約原油期貨漲破94美元關口，最新報94.03美元。

【00：12】美國國防部表示，美國國民警衛隊已撤出烏克蘭，但少數部隊仍在該國駐有外交人員。

【00：07】據衛星新聞，烏克蘭總統澤連斯基表示，基輔想要加入北約，這會確保烏克蘭的安全和領土完整。

【00：00】美國紐約聯儲月度調查報告顯示：美國1月一年期通脹預期回落至5.8%，創2021年10月份以來新低，前值5.99%。

1月三年期通脹預期下滑0.52個百分點，創2013年啟動調查以來的最大單月降幅，至3.48%，創2021年4月份以來新低，從年齡段、受教育水平、收入水平等維度來看，下降普遍。

【23：58】花旗表示，如果俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動，油價可能會上漲10%。

【23：13】地緣危機降溫，令債價跌，債息回升，而布拉德鷹派言論，則令債息進一步上揚，美債息再撲2厘。不利股市。

【23：05】道指跌310點，納指跌0.1%，標指跌24點或0.55%。

【21：30】美股開市，道指低開44點，納指跌0.1%，標指跌4點或0.1%。

【20：06】美股三大指數期貨轉升，道指期指轉升30點。

【20：55】道指期貨倒升，納指期貨跌0.1%。

【19：00】道指期貨跌220點

【16：58】德法股市跌逾3%，納指期貨跌幅擴大至0.8%。

【16：09】歐股集體低開，德股跌2.3%，法股跌2.2%，英股跌1.2%。

【12：30】道指期貨升60點，報34798點；標指期貨升8點，報4427點；納指期貨升29點或0.2%，報14282點。

【10：30】【美國加息】黑石：美國通脹未見頂 「今年有可能多息多於4次」

【07：43】【美國加息】聯儲局官員戴利：加息應採取衡量步伐、判斷今年加息多少次仍言之尚早

【07：30】通脹超預期，儲局官員挺大幅加息，環球大行紛紛上調加息預測，加上烏克蘭緊張局勢升溫，道指上周五一度瀉621點，收市跌503點，報34738點；標指跌85點，報4418點；納指跌394點或2.78%，報13791點。

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責任編輯：梁浩碩