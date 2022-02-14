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【美股期貨】道指期貨升60點　納指期貨升0.2%（不斷更新）

股市 12:56 2022/02/14

分享：

美股動態不斷更新

美股上周五下挫後，美股期貨周一於亞洲時段回穩，其中道指期貨升60點，報34798點，納指期貨升29點或0.2%，報14282點。本周焦點將落於周四公布的FOMC會議紀要。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

    點擊圖片放大
    +2

重點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦周四FOMC會議紀要　多位儲局官員將講話　Nvidia、Walmart等業績放榜

即市走勢：

【12：30】道指期貨升60點，報34798點；標指期貨升8點，報4427點；納指期貨升29點或0.2%，報14282點。

*聯儲局本周議息成焦點美股怎走，重溫《開市追揸沽》譚志樂為你分析*

【10：30】【美國加息】黑石：美國通脹未見頂　「今年有可能多息多於4次」

【07：43】【美國加息】聯儲局官員戴利：加息應採取衡量步伐、判斷今年加息多少次仍言之尚早

【07：30】通脹超預期，儲局官員挺大幅加息，環球大行紛紛上調加息預測，加上烏克蘭緊張局勢升溫，道指上周五一度瀉621點，收市跌503點，報34738點；標指跌85點，報4418點；納指跌394點或2.78%，報13791點。

即睇美股收市：

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    +6

美股上周動態，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

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