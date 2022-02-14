【美股期貨】普京「好的」救跌市　道指期貨倒升（不斷更新）

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烏克蘭危機正經歷最嚴峻的一周，自從美國警告俄羅斯隨時入侵烏克蘭以來，市場恐慌情緒升溫，歐洲股市周一大幅低開，德法股市早段跌超過3%。道指期貨一度跌逾300點。資金湧入美債，令美債息跌至1.91水平。歐洲天然氣價格急升14%。

俄羅斯外長建議普京繼續與西方會談，認為總有機會達成共識，普京回應稱「好的」（all right）。

烏克蘭已要求48小時內，與俄羅斯會面，任何的好消息，亦隨時觸發股市大挾淡倉。不過，短綫的戰爭風險，還是對經濟有實質影響，是後市走勢的關鍵。

美股三大指數期貨轉升，道指期指轉升30點。

【美股焦點】倘俄羅斯烏克蘭開戰 大摩預警美股「極地漩渦」

德國總理Olaf Scholz周一前往烏克蘭基輔，明日與普京會面，謀求儘力通過外交解決，華盛頓警告，如果普京下令軍隊進入烏克蘭，美國將實施制裁。

俄羅斯否認入侵計劃。

烏克蘭表示，船舶仍然可以進入港口，儘管2月13日開始的俄羅斯海軍在黑海的演習。烏克蘭指，演習可能會阻礙國際航運，並造成經濟和社會損害，尤其是農業，烏克蘭和俄羅斯合計佔全球穀物貿易的四分之一。俄羅斯否認海軍演習阻止航運，並表示活動符合國際海事法。

投資界指，市場同時憂慮美國與中國關係因地緣危機進一步惡化。

本周焦點將落於周四公布的FOMC會議紀要。

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【法盛調查】亞洲基金調查：大量資金進出被動型基金加劇市場波動

即市走勢：

【20：06】美股三大指數期貨轉升，道指期指轉升30點。

【20：55】道指期貨倒升，納指期貨跌0.1%。

【19：00】道指期貨跌220點

【16：58】德法股市跌逾3%，納指期貨跌幅擴大至0.8%。

【16：09】歐股集體低開，德股跌2.3%，法股跌2.2%，英股跌1.2%。

【12：30】道指期貨升60點，報34798點；標指期貨升8點，報4427點；納指期貨升29點或0.2%，報14282點。

*聯儲局本周議息成焦點美股怎走，重溫《開市追揸沽》譚志樂為你分析*

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【07：43】【美國加息】聯儲局官員戴利：加息應採取衡量步伐、判斷今年加息多少次仍言之尚早

【07：30】通脹超預期，儲局官員挺大幅加息，環球大行紛紛上調加息預測，加上烏克蘭緊張局勢升溫，道指上周五一度瀉621點，收市跌503點，報34738點；標指跌85點，報4418點；納指跌394點或2.78%，報13791點。

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責任編輯：梁浩碩