【美股期貨】德法股市跌逾3%　納指期貨跌幅擴大至0.8%（不斷更新）

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【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計約200間 一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
美股上周五下挫後，美股期貨周一回穩，本周焦點將落於周四公布的FOMC會議紀要。歐洲股市周一大幅低開，德法股市低開超過2%後，跌幅持續擴大。
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重點新聞：
【美股一周前瞻】聚焦周四FOMC會議紀要 多位儲局官員將講話 Nvidia、Walmart等業績放榜
【美國加息】大摩警告加息導致經濟停滯 中金：10年債息或突破2.5厘
【法盛調查】亞洲基金調查：大量資金進出被動型基金加劇市場波動
即市走勢：
【16：58】德法股市跌逾3%，納指期貨跌幅擴大至0.8%。
【16：09】歐股集體低開，德股跌2.3%，法股跌2.2%，英股跌1.2%。
【12：30】道指期貨升60點，報34798點；標指期貨升8點，報4427點；納指期貨升29點或0.2%，報14282點。
*聯儲局本周議息成焦點美股怎走，重溫《開市追揸沽》譚志樂為你分析*
【10：30】【美國加息】黑石：美國通脹未見頂 「今年有可能多息多於4次」
【07：43】【美國加息】聯儲局官員戴利：加息應採取衡量步伐、判斷今年加息多少次仍言之尚早
【07：30】通脹超預期，儲局官員挺大幅加息，環球大行紛紛上調加息預測，加上烏克蘭緊張局勢升溫，道指上周五一度瀉621點，收市跌503點，報34738點；標指跌85點，報4418點；納指跌394點或2.78%，報13791點。
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責任編輯：梁浩碩