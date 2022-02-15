【美股市況】科技股造好 納指漲逾百點 道指小幅下跌（不斷更新）

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烏克蘭危機正經歷最嚴峻的一周，自從美國警告俄羅斯隨時入侵烏克蘭以來，市場恐慌情緒升溫，歐洲股市周一大幅低開，德法股市早段跌超過3%。道指期貨一度跌逾300點。

俄羅斯外長建議普京繼續與西方會談，認為總有機會達成共識，普京回應稱「好的」（all right）。美股三大指數輕微低開。不過，美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）維持鷹派觀點，拖累股市向下。

【美國加息】儲局官員布拉德：重申7月前加息100點子觀點 儲局信譽已岌岌可危

烏克蘭已要求48小時內，與俄羅斯會面，任何的好消息，亦隨時觸發股市大挾淡倉。不過，短綫戰爭風險，對經濟會否有實質影響，是後市走勢的關鍵。

【美股焦點】倘俄羅斯烏克蘭開戰 大摩預警美股「極地漩渦」

德國總理Olaf Scholz周一前往烏克蘭基輔，明日與普京會面，謀求盡力通過外交解決，華盛頓警告，如果普京下令軍隊進入烏克蘭，美國將實施制裁。

俄羅斯否認入侵計劃。

烏克蘭表示，船舶仍然可以進入港口，儘管2月13日開始的俄羅斯海軍在黑海的演習。烏克蘭指，演習可能會阻礙國際航運，並造成經濟和社會損害，尤其是農業，烏克蘭和俄羅斯合計佔全球穀物貿易的四分之一。俄羅斯否認海軍演習阻止航運，並表示活動符合國際海事法。

地緣危機降溫，令債價跌，債息回升，而布拉德鷹派言論，則令債息進一步上揚，美債息再撲2厘。

本周焦點將落於周四公布的FOMC會議紀要。

美股周一午盤漲跌不一，科技股板塊普漲，推動納指走高。投資者密切關注俄烏緊張局勢，並準備應對聯儲局為應對通脹飆升可能採取的行動。聖路易斯聯儲銀行行長布拉德稱，央行需要更積極地對抗通脹。

本港時時間今晨1時52分，道指跌61點，跌幅為0.18%，報34676點；納指漲113點，漲幅為0.82%，報13904點；標指跌1點，跌幅為0.03%，報4417點。

科技股引領納指上漲。AMD、英偉達、美光科技、凌雲半導體、恩智浦、博通、高通、英特爾、Netflix、亞馬遜、谷歌、微軟及蘋果等大型科技股普遍走高。

美國10年債息升7基點，報2.0154厘；2年期債息升逾10基點，報1.6031厘；油價造好，紐約期油升逾0.6%，報93.71美元，倫敦布蘭特期油升0.4%, 報94.79美元；現貨金升逾0.2%，報1863.79美元。

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重點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦周四FOMC會議紀要 多位儲局官員將講話 Nvidia、Walmart等業績放榜

【美國加息】大摩警告加息導致經濟停滯 中金：10年債息或突破2.5厘

【法盛調查】亞洲基金調查：大量資金進出被動型基金加劇市場波動

即市走勢：

【01：52】大型科技股走高，推動納指漲113點或0.8%；道指跌61點或0.18%；標指跌1點；美國10年債息升7基點，報2.0154厘；2年期債息升逾10基點，報1.6031厘。

油價造好，紐約期油升逾0.6%，報93.71美元，倫敦布蘭特期油升0.4%, 報94.79美元；現貨金升逾0.2%，報1863.79美元。

【01：38】據ELECTREK消息，特斯拉據悉正在接受在中國建造第二個超級工廠的競標。

【01：35】Lucid集團漲約9.2%領跑，SPLK漲超8.6%，AMD和Zoom通訊漲超3.9%，Netflix、特斯拉、英偉達、Mercadolibre也至少漲超3.5%，WBA則跌2.5%，莫德納跌12.1%。

【01：31】烏克蘭國家安全與國防委員會秘書：烏方不認為俄將在近期對烏發動「大規模進攻」

當地時間2月14日，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫表示，目前的局勢「完全在控制之下」，看不到俄羅斯會在16日或17日發動「大規模進攻」的迹象。與此同時，他表示來自俄羅斯的威脅始終存在，丹尼洛夫強調，烏克蘭的軍隊以及安全和國防部門，已準備好迎接面臨的任何挑戰。

【01：27】美債期貨成交量飆升，因據報烏克蘭認為俄方未來幾天不會發動襲擊

據國際文傳電訊社，烏克蘭安全委員會秘書長認為，俄羅斯不會在未來幾天對烏克蘭發動全面襲擊。美國國債期貨成交量應聲激增，市場波動劇烈。3分鐘內，10年期債券合約成交量達到7.64萬份，價格在125-25和126-00之間波動，後來回落至盤中低點125-25附近。

債券期貨成交2.06萬份，5年期債券合約成交4.07萬份美國國債走低，短期收益率上漲近11個基點，10年期國債收益率在2.02％左右，盤中上漲約8個基點

【01：23】13F報告顯示，老虎環球2021年四季度增持小鵬汽車和理想汽車，減持微軟和亞馬遜，清倉塗鴉智能和SPLK，建倉做多YMM。

【01：20】據衛星新聞，聯合國秘書長向俄羅斯外交官表達了對烏克蘭周邊緊張局勢的擔憂，並歡迎外交官為化解危機所做的持續努力。

【01：09】布林肯與烏克蘭外長通話， 稱首要任務是推動局勢降級

美國國務院表示，國務卿布林肯周一與烏克蘭外長Dmytro Kuleba通電話。布林肯指出，美國和盟友仍然團結一致，致力於烏克蘭的主權和領土完整，包括保障經濟和金融穩定

【00：53】美國國務院表示，美國副國務卿謝爾曼和歐盟委員會主席馮德萊恩重申，俄羅斯方面進一步的入侵措施，將會給俄羅斯聯邦帶來嚴重代價

【00：51】據衛星新聞，俄羅斯外長與伊朗外長討論《聯合全面行動計劃》（JCPOA）以及西方國家加劇烏克蘭周邊局勢的情況

【00：50】美國國務院表示，美國副國務卿謝爾曼和歐盟委員會主席馮德萊恩，今天在電話中討論通過外交手段解決俄烏危機，並敦促俄羅斯緩和緊張局勢

【00：43】歐洲央行行長拉加德表示，在淨債券購買結束之前不會加息，預料歐元區通脹今年內將會有所下降。

【00：32】美股半導體股反彈，AMD漲逾4%，英偉達漲逾3%，美光科技、凌雲半導體漲超2%，恩智浦、博通、高通、英特爾等紛紛走高。

【00：30】歐洲STOXX 600指數初步收跌2.05%，報459.94點。德國DAX 30指數初步收跌2.35%，報15063.67點。

法國股指初步收跌2.49%，英國股指初步收跌1.98%，意大利股指初步收跌2.39%。

【00：26】美股大型科技股普漲，Netflix漲逾4%，亞馬遜漲逾3%，谷歌漲逾1%，微軟漲0.2%，蘋果漲0.11%。

【00：15】布蘭特原油期貨漲破95美元關口，最新報95.01美元；紐約原油期貨漲破94美元關口，最新報94.03美元。

【00：12】美國國防部表示，美國國民警衛隊已撤出烏克蘭，但少數部隊仍在該國駐有外交人員。

【00：07】據衛星新聞，烏克蘭總統澤連斯基表示，基輔想要加入北約，這會確保烏克蘭的安全和領土完整。

【00：00】美國紐約聯儲月度調查報告顯示：美國1月一年期通脹預期回落至5.8%，創2021年10月份以來新低，前值5.99%。

1月三年期通脹預期下滑0.52個百分點，創2013年啟動調查以來的最大單月降幅，至3.48%，創2021年4月份以來新低，從年齡段、受教育水平、收入水平等維度來看，下降普遍。

【23：58】花旗表示，如果俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動，油價可能會上漲10%。

【23：13】地緣危機降溫，令債價跌，債息回升，而布拉德鷹派言論，則令債息進一步上揚，美債息再撲2厘。不利股市。

【23：05】道指跌310點，納指跌0.1%，標指跌24點或0.55%。

【21：30】美股開市，道指低開44點，納指跌0.1%，標指跌4點或0.1%。

【20：06】美股三大指數期貨轉升，道指期指轉升30點。

【20：55】道指期貨倒升，納指期貨跌0.1%。

【19：00】道指期貨跌220點

【16：58】德法股市跌逾3%，納指期貨跌幅擴大至0.8%。

【16：09】歐股集體低開，德股跌2.3%，法股跌2.2%，英股跌1.2%。

【12：30】道指期貨升60點，報34798點；標指期貨升8點，報4427點；納指期貨升29點或0.2%，報14282點。

*聯儲局本周議息成焦點美股怎走，重溫《開市追揸沽》譚志樂為你分析*

【10：30】【美國加息】黑石：美國通脹未見頂 「今年有可能多息多於4次」

【07：43】【美國加息】聯儲局官員戴利：加息應採取衡量步伐、判斷今年加息多少次仍言之尚早

【07：30】通脹超預期，儲局官員挺大幅加息，環球大行紛紛上調加息預測，加上烏克蘭緊張局勢升溫，道指上周五一度瀉621點，收市跌503點，報34738點；標指跌85點，報4418點；納指跌394點或2.78%，報13791點。

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責任編輯：梁浩碩