【美股市況】俄羅斯軍演後退兵　油價瀉5%　道指升逾400點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

烏克蘭危機再降溫，俄羅斯軍隊在演習後，無進一步出擊，而是返回基地，俄羅斯國防部長Sergei Shoigu表示，俄羅斯大規模軍演的部分演習已經完成，其餘亦將結束。克里姆林宮一再否認有入侵計畫，俄羅斯總統普京最新指，準備與美國、北約就安全問題舉行更多會談。

俄羅斯總統普丁與德國總理在莫斯科會晤後表示，俄羅斯「很長時間以來，幾十年來」一直是可靠的能源供應方，供應從未發生過一次中斷，並指一切都基於市場原則，對此沒有絲毫問題和疑問。

俄羅斯股市急升5%，俄羅斯驚慌指數急跌14%。盧布升0.9%。

道指開市高開逾300點，油價急瀉5%，紐油跌穿91美元，布油跌穿93關。

美國今日將會公布1月PPI、2月紐約聯儲製造業指數。

俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)應邀和美國國務卿布林肯通電話。俄方強調，有必要在向美國和北約發出安全保障建議的背景下，按照普京和拜登在2月12日的電話交談中達成的共識，繼續加強合作。

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即市走勢：

【01：00】美國抗疫概念股普漲，Vaxart(美：VXRT)漲近7%，諾瓦瓦克斯醫藥(美：NVAX)漲近6%，Ocugen(美：OCGN)漲超5%，BioNTech SE(美：BNTX)漲約5%、Moderna(美：MRNA)漲超4%。

【00：50】維珍銀河(美：SPCE)漲幅擴大至30%，此前宣布太空飛行機票將於2月16日開售。

【00：48】英國首相約翰遜對歐盟委員會主席馮德萊恩表示，在烏克蘭問題上，可以採取更多措施來加強協調。

【00：48】俄美外長通話，拉夫羅夫強調有必要繼續加強合作

俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)應邀和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話。俄方強調，有必要在向美國和北約發出安全保障建議的背景下，按照普京和拜登在2月12日的電話交談中達成的共識，繼續加強合作。

【00：38】烏克蘭局勢緩和，美股升幅擴大，道指升451點或逾1.3%；納指升幅逾2%，升287點，報14078點；標指升逾1.4%

【00：38】歐股收市主要指數均漲超1%

歐股收市主要指數普遍上升，德國DAX指數漲1.98%，英國富時100指數漲1.03%，法國CAC40指數漲1.86%。

【00：32】美國參議院共和黨成員將拖延銀行委員會，對聯儲局金融監管事務主管提名人拉斯金（Sarah Bloom Raskin）的表決日期。

【00：14】多隻中概股造好，好未來漲超20.7%，高途教育漲13.2%，掌門教育漲超7.9%，網易有道漲7.8%，新東方漲7.5%。

【00：12】美股石油股集體走低，西方石油、馬拉松石油跌逾3%，埃克森美孚、道達爾、雪佛龍跌逾1%。

【23：06】中概股普遍走高，好未來漲超20%，愛奇藝漲超10%，嗶哩嗶哩、老虎證券漲超6%，蔚來汽車、理想汽車漲超5%。

【23：00】油價急瀉5%，紐油跌穿91美元，布油跌穿93關

【22：30】道指高開301點，報34871點，納指升1.5%，報13998點，標指升43點，報4445點。

【18：26】道指期貨升268點，納指期貨升1.7%，標指期貨升50點。紐約期油跌2.8%，每桶報92.75美元，布油跌2.6%，報94.01美元。

【16：34】道指期貨升逾200點，油價下跌，紐油跌穿94美元，布油跌穿95關。

【12：40】道指期貨跌23點，報34543點；標指期貨升1點，報4403點；納指期貨升21點或近0.2%，報14290點。

【11：35】【大戶持倉】淡馬錫清倉Uber、騰訊音樂 增持Robinhood等多隻消費相關股

【10：40】【TSLA】馬斯克捐出504萬股Tesla股份、時值450億港元 同期聯合國WFP要求協助飢餓問題

【10：15】【股神巴菲特】微軟宣布購動視暴雪前 巴郡購買約10億美元動視暴雪股票

【09：27】橋水基金上季繼續增持阿里京東等中概股 清倉亞馬遜Netflix

【08：42】【騰訊持股】印度禁止54款中國App SEA旗艦遊戲Free Fire在列、股價暴跌18%

==以下2月10日（周四）股市==

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市場關注烏克蘭局勢，及調整對聯儲局收水的預期，外圍劇烈波動。美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）再發表鷹派觀點，美股如坐過山車，道指反覆受壓。道指收市跌171點，報34566點；標指跌16點，報4401點；納指跌不足1點，報13790點。

【美國加息】儲局官員布拉德：重申7月前加息100點子觀點 儲局信譽已岌岌可危

烏克蘭危機正經歷最嚴峻的一周，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）宣布，鑑於局勢變化，考慮到大使館職員的人身安全，決定將設在烏克蘭首都基輔的美國大使館，遷移至西部城市利沃夫（Lviv）。

資金湧入黃金及債市避險，金價創3個月高，紐約期金周一收市升27.3美元或1.5%，報1,869.4美元。10年美債息曾低見1.903厘，在布拉德發表言論後，重越2厘高位，高見2.029厘。

【美股焦點】倘俄羅斯烏克蘭開戰 大摩預警美股「極地漩渦」

據報聯合國秘書長向俄羅斯外交官表達了對烏克蘭周邊緊張局勢的擔憂，並歡迎外交官為化解危機所做的持續努力。

德國總理Olaf Scholz周一前往烏克蘭基輔，翌日與普京會面，謀求盡力通過外交解決。烏克蘭已要求48小時內，與俄羅斯會面，任何的好消息，亦隨時觸發股市大挾淡倉。俄羅斯否認入侵計劃，不過，短綫戰爭風險，對經濟會否有實質影響，是後市走勢的關鍵。華盛頓警告，如果普京下令軍隊進入烏克蘭，美國將實施制裁。

CNBC報道，埃及、以色列、塞浦路斯等國官員出席研討會時表示，非常關注國際油價可能升穿每桶100美元。油價周一上漲，紐約3月期油報95.46美元，升2.36美元或2.53%；布蘭特期油報96.48美元，升2.04美元或2.16%。

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重點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦周四FOMC會議紀要 多位儲局官員將講話 Nvidia、Walmart等業績放榜

【美國加息】大摩警告加息導致經濟停滯 中金：10年債息或突破2.5厘

【法盛調查】亞洲基金調查：大量資金進出被動型基金加劇市場波動

即市走勢：

【01：52】大型科技股走高，推動納指漲113點或0.8%；道指跌61點或0.18%；標指跌1點；美國10年債息升7基點，報2.0154厘；2年期債息升逾10基點，報1.6031厘。

油價造好，紐約期油升逾0.6%，報93.71美元，倫敦布蘭特期油升0.4%， 報94.79美元；現貨金升逾0.2%，報1863.79美元。

【01：38】據ELECTREK消息，特斯拉據悉正在接受在中國建造第二個超級工廠的競標。

【01：35】Lucid集團漲約9.2%領跑，SPLK漲超8.6%，AMD和Zoom通訊漲超3.9%，Netflix、特斯拉、英偉達、Mercadolibre也至少漲超3.5%，WBA則跌2.5%，莫德納跌12.1%。

【01：31】烏克蘭國家安全與國防委員會秘書：烏方不認為俄將在近期對烏發動「大規模進攻」

當地時間2月14日，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫表示，目前的局勢「完全在控制之下」，看不到俄羅斯會在16日或17日發動「大規模進攻」的迹象。與此同時，他表示來自俄羅斯的威脅始終存在，丹尼洛夫強調，烏克蘭的軍隊以及安全和國防部門，已準備好迎接面臨的任何挑戰。

【01：27】美債期貨成交量飆升，因據報烏克蘭認為俄方未來幾天不會發動襲擊

據國際文傳電訊社，烏克蘭安全委員會秘書長認為，俄羅斯不會在未來幾天對烏克蘭發動全面襲擊。美國國債期貨成交量應聲激增，市場波動劇烈。3分鐘內，10年期債券合約成交量達到7.64萬份，價格在125-25和126-00之間波動，後來回落至盤中低點125-25附近。

債券期貨成交2.06萬份，5年期債券合約成交4.07萬份美國國債走低，短期收益率上漲近11個基點，10年期國債收益率在2.02%左右，盤中上漲約8個基點

【01：23】13F報告顯示，老虎環球2021年四季度增持小鵬汽車和理想汽車，減持微軟和亞馬遜，清倉塗鴉智能和SPLK，建倉做多YMM。

【01：20】據衛星新聞，聯合國秘書長向俄羅斯外交官表達了對烏克蘭周邊緊張局勢的擔憂，並歡迎外交官為化解危機所做的持續努力。

【01：09】布林肯與烏克蘭外長通話， 稱首要任務是推動局勢降級

美國國務院表示，國務卿布林肯周一與烏克蘭外長Dmytro Kuleba通電話。布林肯指出，美國和盟友仍然團結一致，致力於烏克蘭的主權和領土完整，包括保障經濟和金融穩定

【00：53】美國國務院表示，美國副國務卿謝爾曼和歐盟委員會主席馮德萊恩重申，俄羅斯方面進一步的入侵措施，將會給俄羅斯聯邦帶來嚴重代價

【00：51】據衛星新聞，俄羅斯外長與伊朗外長討論《聯合全面行動計劃》（JCPOA）以及西方國家加劇烏克蘭周邊局勢的情況

【00：50】美國國務院表示，美國副國務卿謝爾曼和歐盟委員會主席馮德萊恩，今天在電話中討論通過外交手段解決俄烏危機，並敦促俄羅斯緩和緊張局勢

【00：43】歐洲央行行長拉加德表示，在淨債券購買結束之前不會加息，預料歐元區通脹今年內將會有所下降。

【00：32】美股半導體股反彈，AMD漲逾4%，英偉達漲逾3%，美光科技、凌雲半導體漲超2%，恩智浦、博通、高通、英特爾等紛紛走高。

【00：30】歐洲STOXX 600指數初步收跌2.05%，報459.94點。德國DAX 30指數初步收跌2.35%，報15063.67點。

法國股指初步收跌2.49%，英國股指初步收跌1.98%，意大利股指初步收跌2.39%。

【00：26】美股大型科技股普漲，Netflix漲逾4%，亞馬遜漲逾3%，谷歌漲逾1%，微軟漲0.2%，蘋果漲0.11%。

【00：15】布蘭特原油期貨漲破95美元關口，最新報95.01美元；紐約原油期貨漲破94美元關口，最新報94.03美元。

【00：12】美國國防部表示，美國國民警衛隊已撤出烏克蘭，但少數部隊仍在該國駐有外交人員。

【00：07】據衛星新聞，烏克蘭總統澤連斯基表示，基輔想要加入北約，這會確保烏克蘭的安全和領土完整。

【00：00】美國紐約聯儲月度調查報告顯示：美國1月一年期通脹預期回落至5.8%，創2021年10月份以來新低，前值5.99%。

1月三年期通脹預期下滑0.52個百分點，創2013年啟動調查以來的最大單月降幅，至3.48%，創2021年4月份以來新低，從年齡段、受教育水平、收入水平等維度來看，下降普遍。

【23：58】花旗表示，如果俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動，油價可能會上漲10%。

【23：13】地緣危機降溫，令債價跌，債息回升，而布拉德鷹派言論，則令債息進一步上揚，美債息再撲2厘。不利股市。

【23：05】道指跌310點，納指跌0.1%，標指跌24點或0.55%。

【21：30】美股開市，道指低開44點，納指跌0.1%，標指跌4點或0.1%。

【20：06】美股三大指數期貨轉升，道指期指轉升30點。

【20：55】道指期貨倒升，納指期貨跌0.1%。

【19：00】道指期貨跌220點

【16：58】德法股市跌逾3%，納指期貨跌幅擴大至0.8%。

【16：09】歐股集體低開，德股跌2.3%，法股跌2.2%，英股跌1.2%。

【12：30】道指期貨升60點，報34798點；標指期貨升8點，報4427點；納指期貨升29點或0.2%，報14282點。

*聯儲局本周議息成焦點美股怎走，重溫《開市追揸沽》譚志樂為你分析*

【10：30】【美國加息】黑石：美國通脹未見頂 「今年有可能多息多於4次」

【07：43】【美國加息】聯儲局官員戴利：加息應採取衡量步伐、判斷今年加息多少次仍言之尚早

【07：30】通脹超預期，儲局官員挺大幅加息，環球大行紛紛上調加息預測，加上烏克蘭緊張局勢升溫，道指上周五一度瀉621點，收市跌503點，報34738點；標指跌85點，報4418點；納指跌394點或2.78%，報13791點。

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責任編輯：梁浩碩