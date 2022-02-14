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【虛擬經濟】海洋公園夥拍The Sandbox 推NFT進軍元宇宙吸引遊客

理財智慧 13:48 2022/02/14

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開幕45周年的海洋公園，今天（14日）宣布夥拍The Sandbox，在虛擬世界透過NFT（非同質化代幣）的資産及遊戲，為遊客提供全新的數碼娛樂體驗。海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，海洋公園今年慶祝45周年的同時，將運用多個創新方式實現變革，不但會設立全新零售、餐飲及消閒區、健康主題區和歷險主題區，亦會啟動元宇宙之旅，重新構想公園與訪客的互動模式、訪客之間的聯繫，以及他們在海洋公園的歷險旅程。

【青姐話】財色兼收迎福虎    資金回流傳統股

黃嗣輝指出海洋公園與The Sandbox的合作，是公園其中一個創新項目，亦是品牌的重要策略發展。有關合作將讓公園可以前所未有的方式，提供令人全然投入的體驗、活動和產品，並憑藉科技帶來的全新可能，開闢嶄新業務領域。

兩家公司將於The Sandbox元宇宙的虛擬土地，創建滿載海洋公園獨有特色的內容及産品，讓公園的訪客或NFT社群，在這個「虛擬海洋公園」的平台上，創作及分享獨一無二的內容。

The Sandbox營運總監兼聯合創辦人Sebastien Borget就表示，兩家公司希望藉著這次破格合作，展示如何透過NFT及Play-to-earn（邊玩邊賺）模式的娛樂體驗，以吸引和獎勵來自本地及世界各地的訪客。

關於是次合作的詳細內容，兩家公司將會於稍後時候公布。受Omicron變種病毒影響，海洋公園由今年1月6日起，已暫停開放直至另行通知。

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責任編輯：嚴浩文

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